Google dévoile les Pixel 7 et 7 Pro plusieurs mois avant leur sortie

Lors de sa conférence I/O, Google a présenté les Pixel 7 et Pixel 7 Pro (il y a également eu le Pixel 6a). Il s’agit d’une surprise puisque les deux smartphones haut de gamme ne sortiront pas avant cet automne. Mais il s’agit plus d’un premier aperçu aujourd’hui que d’une présentation complète.

Premier aperçu officiel des Pixel 7 et 7 Pro

Le changement le plus notable pour le design concerne la barre à l’arrière. Elle abandonne son aspect actuel en verre pour un design entièrement en aluminium avec des découpes pour les capteurs photo. Google ajoute que le Pixel 7 sera disponible dans les couleurs Obsidian, Snow et Lemongrass. De son côté, le Pixel 7 Pro n’aura pas Lemongrass mais sera proposé avec un coloris vert Hazel.

Sans surprise, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro tourneront sous Android 13 et auront le nouveau à une nouvelle génération de la puce Tensor. Il s’agit d’une puce de Google qui a fait ses débuts l’année dernière avec les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Quoi d’autre ? Rien pour l’instant, Google a seulement dévoilé les informations ci-dessus. Comme dit précédemment, il s’agit plus d’un premier aperçu que d’une présentation complète. Il faudra donc attendre encore quelques mois pour découvrir les caractéristiques techniques complètes, la date de sortie précise et les prix.