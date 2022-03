Google I/O 2022 aura lieu les 11 et 12 mai, toujours en ligne

L’édition 2022 de la Google I/O, à savoir la grosse conférence annuelle de Google, se tiendra les 11 et 12 mai. Le rendez-vous est déjà pris par Google. Le groupe confirme que l’événement sera une nouvelle fois proposé en ligne.

Une date pour la Google I/O 2022

La session de 2021 avait été virtuelle à cause des confinements et autres mesures en lien avec le Covid-19. Ces mesures disparaissent peu à peu dans plusieurs pays, mais Google préfère une nouvelle fois jouer la carte de la sécurité. En réalité, il y aura un peu de présentiel… mais uniquement pour des employés et certains partenaires. Les développeurs, les médias et le public devront se contenter de la session en ligne.

À quoi peut-on s’attendre lors de la Google I/O 2022 ? La société ne dit rien pour l’instant. On peut toutefois se douter qu’il sera question d’Android 13 avec de nouvelles fonctionnalités et une première version bêta. Pour rappel, Google a déjà proposé une Developer Preview de son nouveau système d’exploitation. On peut par ailleurs s’attendre à des changements pour Chrome, de nouvelles applications, de nouveaux services et plus encore. Aura-t-on aussi des produits, comme le Pixel 6a la montre connectée Pixel Watch ? L’agenda sera publié dans quelques semaines.

We'll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year's #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 16, 2022

On notera au passage que la Google I/O 2022 dure seulement deux jours, contre trois les années précédentes. Google ne donne pas la raison du jour en moins pour cette année.