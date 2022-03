Pixel 6a : un benchmark confirme 6 Go de RAM et des performances équivalentes au Pixel 6

Le Pixel 6a est dans les tuyaux de Google, et un benchmark publié récemment vient sans doute de confirmer quelques spécifications que l’on pressentait déjà par ailleurs. Le Pixel 6a repéré sur Geekbench 5 (nom de CM « bluejay ») disposerait donc à priori du même processeur Tensor que celui des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, soit une puce ARM Cortex-X1 avec deux cœurs performance à 2,8 GHz, deux cœurs A76 cadencés à 2.25 GHz et quatre cœurs « basse conso » A55. Pour rappel, sous Geekbench 5, le processeur Tensor de Google touche en moyenne les 1050 points en test mono-coeur et les 2800 points en multicœurs, ce qui reste encore assez loin des résultats obtenus par la concurrence (Exynos 2200, Snapdragon 6 Gen 1, A15).

Le bench du Pixel 6a nous apprend aussi que ce modèle sera probablement doté de 6 Go de RAM. Quant au capteur, de précédentes fuites indiquaient que le 6a disposerait d’un capteur principal 12.2 mégapixels Sony IMX363 et d’un second capteur 12 mégapixels ultra large Sony IMX386.