Google I/O 2021 : du 18 au 20 mai, mais uniquement en ligne

Le rendez-vous Google I/O aura bien lieu en 2021 et ce sera du 18 au 20 mai. Mais l’évènement qui se consacre surtout aux développeurs se tiendra exclusivement en ligne cette année. Pour rappel, la session de 2020 avait été annulée à cause du Covid-19.

Google I/O 2021, ce sera virtuellement en mai

La Google I/O 2021 sera l’occasion de découvrir Android 12 plus en détail. On peut aussi s’attendre à quelques annonces de nouveaux produits. Mais ceux qui veulent les nouveaux smartphones Pixel risquent d’être déçus. Google a pris l’habitude de les présenter au second semestre. Outre de nouveaux produits, la société de Mountain View devrait lever le voile sur des nouveautés logicielles.

Il sera bientôt possible de s’inscrire pour participer. Et il y a un élément très intéressant à prendre en compte : ce sera gratuit ! Il faut normalement payer un ticket pour accéder à la Google I/O. Le tarif les précédentes années était de 1 150 dollars. Mais cette fois, c’est gratuit pour l’évènement en ligne. À noter qu’Apple propose lui aussi un accès gratuit à sa WWDC qui aura lieu dès le 7 juin.

Comme on peut s’en douter, Google espère que la conférence I/O de 2021 sera la dernière à être en ligne. Le groupe aimerait bien un retour à la normale en 2022 afin que les développeurs puissent être en contact direct avec les ingénieurs pour poser des questions. Aussi, un évènement physique est important quand il s’agit de faire tester des produits ou des nouveautés logicielles.