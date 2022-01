Google : la Pixel Watch et le Pixel 6a arriveraient en mai

Le mois de mai devrait être l’occasion de découvrir la Pixel Watch, à savoir la montre connectée de Google, ainsi que le Pixel 6a. C’est en tout cas ce qui se murmure.

Selon le leaker Jon Prosser, Google a choisi la date du 26 mai pour lancer sa Pixel Watch. Cette montre fait parler d’elle depuis un moment maintenant, les dernières rumeurs en date faisaient état d’un lancement pour le printemps. Le 26 mai correspondrait justement au créneau.

Pixel Watch 👇

I’m hearing that Google is planning on launching it on Thursday, May 26th — over year since we leaked it.

This is the first we’ve seen a set date on the device behind the scenes.

Google is known for pushing back dates — but if they do, we’ll know 👀 pic.twitter.com/Kk0D4Bom6d

— Jon Prosser (@jon_prosser) January 21, 2022