Sora d’OpenAI : payer pour générer davantage de vidéos IA devient possible

L’ère de l’expérimentation généreuse touche progressivement à sa fin pour Sora. OpenAI a officialisé la mise en place de crédits payants pour son générateur de vidéos par IA, avertissant que les allocations gratuites actuelles seront réduites à l’avenir. Cette décision marque un pivot stratégique majeur, visant à transformer Sora en une plateforme économiquement viable et à structurer une nouvelle économie pour les créateurs.
Selon Bill Peebles, qui dirige l’équipe de Sora, le modèle économique actuel de la plateforme est « complètement insoutenable ». Face à des utilisateurs intensifs dépassant les limites quotidiennes (100 générations pour les abonnés Pro, 30 pour les autres), OpenAI veut désormais leur permettre « d’obtenir autant d’utilisation qu’ils sont prêts à payer ».
Concrètement, il est possible d’acheter un pack de dix générations vidéo supplémentaires pour 4 dollars. Ces crédits, dont l’utilisation varie selon la longueur et la résolution de la vidéo, seront valables 12 mois. Bill Peebles invite les utilisateurs à « profiter des limites d’utilisation folles » actuelles car elles diminueront « pour accompagner la croissance ».
Cette monétisation s’accompagne d’une vision à long terme : cultiver un écosystème de créateurs alimenté par l’IA. Pour y parvenir, OpenAI déploie de nouvelles fonctionnalités, dont les caméos. Ce système, qualifié de légalement controversé, permet de créer des avatars deepfake de soi-même, de tiers ou de personnages originaux, réutilisables par d’autres créateurs. Un projet pilote de monétisation pour les créateurs est imminent.
Bill Peebles imagine un « monde où les ayants droit ont la possibilité de facturer un supplément pour les caméos de personnages et de personnes bien-aimés ». Cette approche proactive vise à encadrer l’usage des contenus et à tourner la page des polémiques passées, où la plateforme avait été inondée de deepfakes de représentations non autorisées de personnages comme Pikachu et Bob l’Éponge. Il y a aussi eu des figures publiques décédées, dont Martin Luther King Jr.
