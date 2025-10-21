Free Mobile facilite l’installation de l’eSIM sans QR Code

Free Mobile propose une nouvelle méthode pour installer l’eSIM de votre forfait sur votre téléphone, sans la nécessité de scanner le QR Code comme ce fut le cas jusqu’à présent. Il y a maintenant un bouton sur l’espace client.

Un moyen simple d’installer l’eSIM de Free Mobile

Chez tous les opérateurs, il faut normalement scanner un QR Code reçu par e-mail ou présent sur son espace client afin d’ajouter l’eSIM de son forfait sur son téléphone. Ce n’est pas très compliqué en soi, mais Free Mobile vient malgré tout simplifier le processus, comme l’explique Free 1337, le compte réseau de l’opérateur.

Un bouton rouge « Installer l’eSIM sur ce mobile » apparaît désormais sur l’espace client. Un simple appui dessus lance le processus d’installation. Free Mobile précise qu’il faut bien penser à copier le code de confirmation avant d’appuyer sur le bouton. Celui-ci sera nécessaire par la suite.

[Universal Link] Bonne nouvelle pour les abonnés mobiles @Free 🎉 Vous pouvez désormais installer votre eSIM directement depuis votre espace abonné juste un cliquant sur le bouton 📲 sans passer par le QR code. C'est simple et rapide 🚀

⚠️N'oubliez pas de copier le code avant… pic.twitter.com/J69jBvs9XU — Free 1337 (@Free_1337) October 21, 2025

Si pour une raison ou une autre vous préférez l’ancienne méthode impliquant de scanner le QR Code, sachez qu’elle reste disponible. Vous pouvez même utiliser la méthode manuelle qui consiste à entrer une série de lettres et chiffres dans les réglages de son smartphone pour activer l’eSIM. Vous avez trois options au total. Naturellement, celle avec le bouton semble la plus simple pour la majorité des personnes.

Les forfaits de Free Mobile sont à retrouver sur cette page.