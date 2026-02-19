Meta préparerait sa première montre connectée pour 2026

Meta prépare sa première montre connectée pour 2026, selon The Information. Baptisée Malibu 2 en interne, la montre embarquerait des outils de suivi de santé et l’intelligence artificielle Meta AI, positionnant directement la société face aux Apple Watch, aux Samsung Galaxy Watch et aux modèles de Garmin, Google ou encore Oura.

Une montre connectée de Meta en approche

Ce n’est pas la première fois que Meta tente l’aventure. Le groupe avait lancé un projet de montre connectée dès 2021 (une version dotée d’une caméra intégrée et déclinée en trois variantes) avant d’y mettre fin un an plus tard lors de coupes dans son département dédié aux produits. Malibu 2 est la résurrection directe de ce projet, sans que les raisons de ce revirement aient été communiquées. La présence d’une caméra dans cette nouvelle version reste inconnue.

Ce qui distinguerait la montre connectée de Meta du reste du marché tient moins aux fonctionnalités santé (désormais standard sur la plupart des montres connectées) qu’à son positionnement au niveau de l’écosystème. D’abord, la montre pourrait fonctionner indifféremment avec iOS et Android, là où l’Apple Watch est cantonnée à l’iPhone et la Galaxy Watch privilégie Android. Un utilisateur qui change de système mobile n’aurait pas à remplacer sa montre.

Ensuite, Meta dispose d’un levier qu’aucun autre constructeur de montre connectée ne possède : ses lunettes connectées Ray-Ban Display. Une montre intégrée à cet écosystème ouvrirait la voie à des interactions gestuelles entre les deux appareils, un avantage que ni Apple ni Google ne peuvent pleinement répliquer à court terme.

Un lancement probable à l’automne

La Meta Connect, conférence annuelle où Meta présente habituellement ses nouveaux produits, se tient généralement en septembre. Cela en fait la fenêtre naturelle pour une éventuelle présentation de la montre connectée. Un lancement conjoint avec une nouvelle génération de Ray-Ban Display renforcerait la logique d’écosystème au cœur du projet.