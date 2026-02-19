TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel Meta préparerait sa première montre connectée pour 2026
Matériel

Meta préparerait sa première montre connectée pour 2026

2 min.
19 Fév. 2026 • 8:52
0

Meta prépare sa première montre connectée pour 2026, selon The Information. Baptisée Malibu 2 en interne, la montre embarquerait des outils de suivi de santé et l’intelligence artificielle Meta AI, positionnant directement la société face aux Apple Watch, aux Samsung Galaxy Watch et aux modèles de Garmin, Google ou encore Oura.

Meta Logo

Une montre connectée de Meta en approche

Ce n’est pas la première fois que Meta tente l’aventure. Le groupe avait lancé un projet de montre connectée dès 2021 (une version dotée d’une caméra intégrée et déclinée en trois variantes) avant d’y mettre fin un an plus tard lors de coupes dans son département dédié aux produits. Malibu 2 est la résurrection directe de ce projet, sans que les raisons de ce revirement aient été communiquées. La présence d’une caméra dans cette nouvelle version reste inconnue.

Ce qui distinguerait la montre connectée de Meta du reste du marché tient moins aux fonctionnalités santé (désormais standard sur la plupart des montres connectées) qu’à son positionnement au niveau de l’écosystème. D’abord, la montre pourrait fonctionner indifféremment avec iOS et Android, là où l’Apple Watch est cantonnée à l’iPhone et la Galaxy Watch privilégie Android. Un utilisateur qui change de système mobile n’aurait pas à remplacer sa montre.

Ensuite, Meta dispose d’un levier qu’aucun autre constructeur de montre connectée ne possède : ses lunettes connectées Ray-Ban Display. Une montre intégrée à cet écosystème ouvrirait la voie à des interactions gestuelles entre les deux appareils, un avantage que ni Apple ni Google ne peuvent pleinement répliquer à court terme.

Un lancement probable à l’automne

La Meta Connect, conférence annuelle où Meta présente habituellement ses nouveaux produits, se tient généralement en septembre. Cela en fait la fenêtre naturelle pour une éventuelle présentation de la montre connectée. Un lancement conjoint avec une nouvelle génération de Ray-Ban Display renforcerait la logique d’écosystème au cœur du projet.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

CDG 2

CDG-2 : cette galaxie quasi invisible composée à 99 % de matière noire intrigue les astronomes

19 Fév. 2026 • 11:20
0 Science

La matière noire, qui n’émet ni n’absorbe aucune lumière, représenterait près de 85 % de la masse totale de...

Pencilwash 1

Dyson dévoile le PencilWash, le laveur de sol électrique « le plus fin du monde »

19 Fév. 2026 • 10:05
0 Matériel

Après avoir lancé l’an dernier le PencilVac, présenté comme « l’aspirateur le plus fin au monde »,...

Billets Euros

Les données de 1,2 million de comptes bancaires français ont été piratées

18 Fév. 2026 • 19:24
3 Internet

La DGFIP a détecté des accès illégitimes au fichier national des comptes bancaires (FICOBA) ayant permis la consultation des...

Netflix Warner Bros Logos

Rachat de Warner Bros par Netflix : les cinémas exigent des garanties sur la fenêtre d’exclusivité

18 Fév. 2026 • 18:19
0 Business

Le projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Netflix continue de secouer Hollywood. Alors que les négociations se poursuivent et que les...

Gemini Lyria 3 Generer Musiques Par IA

Google Gemini se met à générer des musiques par IA avec Lyria 3

18 Fév. 2026 • 18:05
0 Internet

Google intègre Lyria 3, le dernier modèle audio de DeepMind, directement dans Gemini pour générer des musiques par...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Vision Pro : une démonstration immersive de la Formule 1 attendue lors de l’événement du 4 mars ?

Apple Vision Pro : une démonstration immersive de la Formule 1 attendue lors de l’événement du 4 mars ?

19 Feb. 2026 • 12:10

image de l'article Snapseed sur iPhone : Google déploie une nouvelle caméra avec contrôles manuels et filtres argentiques

Snapseed sur iPhone : Google déploie une nouvelle caméra avec contrôles manuels et filtres argentiques

19 Feb. 2026 • 10:40

image de l'article L’iPhone d’un journaliste en Angola a été piraté par le logiciel espion Predator

L’iPhone d’un journaliste en Angola a été piraté par le logiciel espion Predator

19 Feb. 2026 • 9:17

image de l'article Toyota ajoute le support des clés de voiture (Car Key) sur iPhone et Apple Watch

Toyota ajoute le support des clés de voiture (Car Key) sur iPhone et Apple Watch

19 Feb. 2026 • 8:09

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site