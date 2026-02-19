TENDANCES
Matériel

Dyson dévoile le PencilWash, le laveur de sol électrique « le plus fin du monde »

2 min.
19 Fév. 2026 • 10:05
0

Après avoir lancé l’an dernier le PencilVac, présenté comme « l’aspirateur le plus fin au monde », Dyson poursuit sur sa lancée avec un nouveau modèle dédié au lavage des sols : le PencilWash. Ce nettoyeur humide adopte la même philosophie de conception ultra-compacte, avec un manche affichant seulement 1,5 pouce (environ 3,8 cm) de diamètre.

PencilWash

Avec un poids légèrement supérieur à 2 kg, l’appareil mise sur la légèreté et la maniabilité. Sa structure élancée lui permet de s’incliner presque à plat pour atteindre les zones difficiles d’accès, notamment sous les meubles bas ou dans les recoins étroits, un atout non négligeable pour les appartements urbains où chaque centimètre compte.

Nettoyage humide optimisé et séchage rapide

Dyson promet une solution « plus légère, plus fine et plus compacte pour le nettoyage humide, sans compromis sur l’hygiène ». Le PencilWash applique uniquement de l’eau propre sur le sol, avant d’absorber rapidement liquides et salissures. Son rouleau en microfibres haute densité est conçu pour capturer à la fois les débris secs et les éclaboussures en un seul passage.

Pencilwash 1

L’absence de filtre traditionnel limite les risques d’accumulation de saletés et d’odeurs persistantes. Un écran intégré au-dessus des boutons d’alimentation affiche le niveau de batterie restant, tandis qu’une station d’accueil permet de recharger l’appareil facilement après usage.

Prix et disponibilité

Le Dyson PencilWash est annoncé au tarif de 349 dollars. La date de commercialisation n’a pas encore été précisée. Avec cette nouvelle déclinaison ultra-fine de sa gamme de nettoyeurs électriques, Dyson se positionne comme le champion des appareils compacts et performants taillés pour les intérieurs modernes et l’usage quotidien.

