Hors-Sujet

Le Japon veut lancer ses taxis volants dès 2027

8 Août. 2025 • 14:10
1

La compagnie aérienne japonaise ANA s’associe à la start-up californienne Joby Aviation pour lancer des taxis volants électriques au Japon dès 2027. Ce projet ambitieux promet de transformer les déplacements urbains, notamment autour de Tokyo.

Taxi Volant Joby Aviation

Une coentreprise pour les taxis volants

ANA et Joby Aviation ont dévoilé leur projet de coentreprise visant à déployer une flotte de plus de 100 taxis volants à cinq places. Ces appareils, capables d’atteindre 320 km/h, transporteront un pilote et jusqu’à quatre passagers. Selon Koji Shibata, PDG d’ANA, ces taxis volants vont « révolutionner notre mobilité aérienne ». L’objectif principal est de réduire drastiquement les temps de trajet entre le centre de Tokyo et les aéroports internationaux de Narita et Haneda. Alors qu’un voyage en voiture ou en train prend plus d’une heure, les engins de Joby pourraient boucler le trajet en seulement 15 minutes.

Les taxis volants de Joby décollent verticalement comme des hélicoptères avant de passer en vol horizontal comme des avions. Ils se distinguent par « un impact acoustique minimal et zéro émission opérationnelle », selon l’entreprise. JoeBen Bevirt, PDG de Joby, voit dans ce projet une opportunité unique : « Là où la sagesse ancienne, l’artisanat légendaire et l’ambition transcendante se rejoignent – c’est le Japon. Cela en fait une plateforme de lancement extraordinaire pour redéfinir l’avenir de la mobilité aérienne ».

Une démonstration publique est prévue lors de l’Exposition universelle d’Osaka en octobre, marquant une étape clé pour ce projet.

Un secteur en pleine effervescence

Le marché des taxis volants connaît des hauts et des bas. Alors que Volocopter, une start-up allemande, a récemment déposé le bilan après avoir échoué à obtenir la certification de son moteur pour des vols d’essai aux JO de Paris 2024, ANA et Joby se positionnent comme des pionniers. Leur ambition de déployer des taxis volants dès 2027 place le Japon à l’avant-garde de la mobilité aérienne, avec une vision qui allie innovation technologique et respect de l’environnement.

Taxi Volant Joby Aviation

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site