Donald Trump menace de lancer des enquêtes sur les sociétés d’Elon Musk (SpaceX, Tesla, Neuralink, X, etc.)

Ce n’est désormais plus seulement une « guerre » mais un affrontement à mort. Donald Trump n’aura en effet pas mis longtemps à réagir aux attaques répétées de Musk sur le « Big Beautiful Bill » (le plan d’emprunt massif souhaité par la Maison Blanche) et à la menace de création d’un nouveau parti politique dirigé par Musk. Le 47ème président américain s’est de nouveau totalement « lâché » dans une diatribe hallucinante, pour ne pas dire hallucinée : « Elon Musk savait, bien avant de me soutenir aussi fermement pour la présidence, que j’étais fermement opposé au mandat sur les véhicules électriques. Les voitures électriques, c’est bien, mais tout le monde ne devrait pas être obligé d’en posséder une. Elon reçoit peut-être plus de subventions que n’importe quel être humain de toute l’histoire, de loin, et sans subventions, Elon devrait probablement fermer boutique et rentrer chez lui en Afrique du Sud. Plus de lancements de fusées, plus de satellites, plus de production de voitures électriques, et notre pays ferait des ÉCONOMIES COLOSSALES. »

BREAKING: Trump implies DOGE may look at Elon Musk’s subsidies: pic.twitter.com/FE9lXj0Ebq — unusual_whales (@unusual_whales) July 1, 2025

En d’autres termes, Trump menace directement de fermeture les sociétés de celui qui est désormais un opposant politique à la Maison Blanche, des pratiques dilatoires généralement « dignes » de pays non démocratiques. Trump menace même de lancer le DOGE, auparavant supervisé par Musk, sur les traces des sociétés dirigées par Musk ! En réponse, l’entrepreneur multimilliardaire a demandé à ce que les subventions soient arrêtées immédiatement, une bravade de plus qui ne fera sans doute qu’envenimer une situation déjà explosive. Voilà bien en tout cas un retournement de situation spectaculaire, qui tourne à un affrontement d’une violence verbale encore jamais vue aux États-Unis.