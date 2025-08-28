Rachat de SFR : Free confirme des « discussions très préliminaires »

TENDANCES
28 Août. 2025 • 17:40
0

Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad (maison-mère de Free), a confirmé que Free a entamé des discussions en ce qui concerne le rachat de SFR. Mais celles-ci sont « très préliminaires », selon ses dires.

Free Logo

Des discussions avec Free pour le rachat de SFR

« Si la consolidation nous permet de faire grandir notre modèle, on n’hésitera pas », a déclaré Thomas Reynaud. Toutefois, le dirigeant fait savoir que les discussions ne représentent pas des priorités pour Free. De plus, les discussions se veulent complexes. Malgré tout, Free se dit partant pour récupérer une partie des équipes de SFR.

Selon les dernières informations en date qui ont fuité, SFR RED, la marque low-cost de l’opérateur au logo rouge, cristallise les convoitises. Free manifeste un intérêt particulier pour récupérer l’intégralité de SFR RED, complétée par une partie de la clientèle premium de SFR. Cependant, cette approche suscite des réserves. Les observateurs du secteur considèrent cette répartition comme déséquilibrée, créant un déséquilibre concurrentiel qui pourrait compromettre l’ensemble du projet de démantèlement.

Les négociations portent sur des actifs substantiels de SFR : 19 millions d’abonnés mobiles, 6 millions d’abonnés fixes, plusieurs centaines de boutiques et 8 000 employés. Cette masse critique représente un enjeu stratégique majeur pour le repositionnement des opérateurs en France.

Il y a toutefois un problème : les boutiques de SFR. Orange, Bouygues Telecom et Free ne sont pas vraiment intéressés pour les récupérer, ce qui pose un souci au niveau des emplois.

Numerama

Signaler une erreur dans le texte

