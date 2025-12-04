TENDANCES
Matériel et Accessoires

Dekoda : pas de chiffrement de bout en bout pour la caméra connectée de toilettes signée Kohler

4 Déc. 2025 • 15:20
Kohler, célèbre fabricant d’équipements pour la maison, a récemment lancé sur le marché un produit pour le moins inhabituel : la Dekoda est une caméra intelligente à fixer directement dans la cuvette des toilettes, dont l’objectif est d’analyser les images afin de fournir des indications sur la santé digestive de l’utilisateur.

Une communication erronée sur le chiffrement ?

Pour rassurer ses clients, Kohler affirme que la caméra ne filme que l’intérieur de la cuvette et que les données sont protégées par un « chiffrement de bout en bout ». Or, si l’on en croit un chercheur en cybersécurité, cette affirmation serait en partie erronée. Après analyse de la politique de confidentialité, il apparaît en effet que l’entreprise utilise en réalité un chiffrement de type TLS, chiffrement destiné à sécuriser les échanges de données sur Internet, comme pour les sites en HTTPS.

Des données accessibles aux serveurs de l’entreprise

Contrairement au chiffrement de bout en bout utilisé par certaines messageries, ce système permet à Kohler d’accéder aux images une fois stockées sur ses serveurs. L’entreprise indique que les données sont également chiffrées « au repos », sur le smartphone, l’accessoire et ses propres infrastructures, ce qui n’ n’empêche techniquement pas la société d’accéder en interne aux contenus de la caméra.

Ces images sont-elles récupérées pour entraîner des algorithmes d’intelligence artificielle ?  Kohler affirme de son côté que ses modèles sont entraînés uniquement à partir de données rendues anonymes, ce qui peut laisser entendre que les données des utilisateurs sont bel et bien employées à cet effet.

La Dekoda est commercialisée au prix de 599 dollars, avec un abonnement obligatoire d’au moins 6,99 dollars par mois. Un coût élevé pour un appareil qui ne semble pas vraiment exempt de tous reproches concernant la gestion des données privées.

