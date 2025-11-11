Free ne promet plus le prix garanti pour la Freebox Pop S

Free a opéré à une modification au niveau de sa brochure tarifaire et ne promet plus le prix garanti pendant 5 ans en ce qui concerne sa Freebox Pop S. Les nouveaux abonnés ne sont donc plus concernés.

La fin du blocage de prix pour la Freebox Pop S

La Freebox Pop S a fait ses débuts au mois d’avril, venant concurrencer l’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom. On retrouve un accès Internet avec un débit de 5 Gb/s en téléchargement (download) et 900 Mb/s en envoi (upload). La box inclut le support du Wi-Fi 7. De plus, il y a la téléphonie avec les appels illimités vers les fixes en France et vers les DOM.

Au départ, l’offre était facturée 24,99 €/mois. Puis Free a décidé de baisser le prix au mois de mai en proposant 23,99 €/mois et garantissant ce tarif pendant cinq ans. Mais ce n’est plus le cas. La mention « Prix mensuel du forfait Série spéciale Freebox Pop S Garantie 5 ans » a tout simplement disparu de la nouvelle brochure tarifaire, comme l’a remarqué Tiino-X83.

Pourquoi ce retrait ? Seul Free a la réponse pour le moment, mais cela pourrait suggérer que le fournisseur d’accès a finalement l’intention d’augmenter son prix d’ici quelques années.

Un changement aussi pour Amazon Prime

Outre le retrait de la mention « Prix mensuel du forfait Série spéciale Freebox Pop S Garantie 5 ans », Free a modifié sa brochure tarifaire pour préciser que l’option Amazon Prime incluse avec les Freebox Delta et Freebox Ultra concernent en réalité Amazon Prime avec publicité. Il faut savoir que c’était déjà le cas avant le changement dans la brochure tarifaire. Mais c’est maintenant écrit noir sur blanc. C’est pour éviter que des clients se plaignent de publicité mensongère.