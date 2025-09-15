TENDANCES
KultureGeek Geekeries et Insolite The Boys : il y aura bien un spin-off se déroulant au Mexique
Geekeries et Insolite

The Boys : il y aura bien un spin-off se déroulant au Mexique

15 Sep. 2025 • 9:45
0

Après le succès retentissant de The Boys et de son spin-off Gen V, Prime Video continue d’élargir son univers de super-héros avec une série cette fois tournée vers le Mexique. Annoncé en 2023, le projet s’était fait discret depuis (pour ne pas dire plus), mais le showrunner Eric Kripke a bien confirmé que le spin-off au Mexique était toujours en cours de développement.

The Boys Mexico producteurs

Lors d’un récent entretien, Kripke a ainsi assuré que le spin-off est « très cool », ajoutant que « le scénario est solide et l’univers respecte le niveau d’exigence de tous nos projets dérivés ». Contrairement à ses prédécesseurs, The Boys: Mexico promet une atmosphère singulière : « C’est notre monde, mais avec un ton totalement différent, et c’est super fun », a précisé Kripke. La série pourra également compter sur deux producteurs exécutifs de renom, les acteurs Gael García Bernal et Diego Luna (voir photo ci-dessus).

Une franchise en pleine expansion

L’ambition affichée par Kripke est de préserver la fraîcheur et l’originalité de The Boys tout en évitant de tomber dans l’autoparodie. Pour y parvenir, l’équipe s’inspire d’autres franchises afin de reproduire leurs réussites et d’éviter leurs erreurs. Chaque extension vise à explorer de nouveaux territoires narratifs : Gen V se déroule dans une université de super-héros, Vought Rising s’intéressera aux années 1950, tandis que The Boys: Mexico s’ancrera dans un contexte totalement inédit.

En attendant de découvrir cette nouvelle déclinaison, les fans n’auront pas le temps de s’ennuyer : Gen V revient dès le 17 septembre 2025, suivi de la dernière saison de The Boys prévue pour 2026, avant l’arrivée de Vought Rising. The Boys: Mexico est encore sans date.

