Boston Dynamics : le robot Spot parvient à effectuer sept salto arrière successifs

Boston Dynamics vient de frapper fort avec une nouvelle démonstration spectaculaire de son robot quadrupède Spot : une vidéo publiée tout récemment montre le robot-chien enchaîner sans effort un, puis trois, puis cinq… et enfin, jusqu’à sept salto arrière consécutifs ! Cette prouesse, rendue possible grâce à l’apprentissage par renforcement (reinforcement learning), illustre la robustesse et l’agilité désormais inégalées de Spot. Bien que personne n’ait sans doute besoin d’un chien robot qui sache faire des backflips, ces acrobaties visent un objectif bien plus concret, soit entraîner Spot à mieux réagir face aux imprévus du réel — chutes sur les escaliers ou transports de lourdes charges — en renforçant sa capacité à se redresser rapidement.
La performance de Spot est autant fascinante qu’un brin effrayante, surtout si l’on imagine les capacités « athlétiques » de Spot employées dans les secteurs de la sécurité ou de la surveillance (domaines dans lesquels Spot est déjà employé par ailleurs). Pour information, on rappellera ici que Spot était parvenu à réaliser deux saltos arrière successifs… il y a 4 ans. Les progrès mécaniques et de coordination du robot sont donc plutôt rapides.
