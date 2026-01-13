TENDANCES
Ubisoft annonce une nouvelle vague de licenciements dans ses deux studios suédois
Jeux vidéo

Ubisoft annonce une nouvelle vague de licenciements dans ses deux studios suédois

13 Jan. 2026 • 16:45
0

Décidément, l’année 2026 débute sur un climat social pour le moins tendu chez Ubisoft. Moins de deux semaines après le passage à la nouvelle année, l’éditeur français a engagé une seconde phase de restructuration, qui touche cette fois ses studios suédois Massive Entertainment et Ubisoft Stockholm.

Une réorganisation interne pouvant affecter 55 emplois

Selon les informations communiquées aux salariés, cette réorganisation pourrait concerner environ 55 postes répartis entre les deux structures. Massive Entertainment, connu pour The Division, Star Wars Outlaws et Avatar: Frontiers of Pandora, avait déjà proposé des départs volontaires à la fin de l’année 2025 dans le cadre d’un vaste plan de réduction des coûts.

Star Wars Outlaws

Ubisoft précise que cette nouvelle étape intervient après la clôture du programme de départs volontaires, la validation d’une feuille de route à long terme et la finalisation d’un processus de redéfinition des équipes. Le groupe insiste sur le fait que ces mesures sont « structurelles et prospectives », et qu’elles ne sont liées ni aux performances individuelles ni à la qualité des productions récentes.

Des projets maintenus malgré les tensions sociales

L’éditeur assure que la stratégie à long terme pour les deux studios reste inchangée. Massive Entertainment poursuit notamment le développement de The Division 3 tandis que de son côté, Ubisoft Stockholm travaille sur une nouvelle licence encore non annoncée et reposant sur la technologie de cloud Ubisoft Scalar.

Cette annonce intervient peu après la fermeture d’Ubisoft Halifax – qui a entraîné la suppression de 71 emplois – et ce à peine quelques jours après la syndicalisation du studio. Ces décisions successives illustrent les ajustements profonds opérés par Ubisoft pour rationaliser ses activités… et soulèvent de fortes inquiétudes quant à la santé financière de l’éditeur.

