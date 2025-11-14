Ubisoft suspend brutalement la cotation de son action : vers une nouvelle crise ?

Ubisoft traverse depuis plusieurs années désormais une forte zone de turbulences, et les évènements récents donnent l’impression que la situation s’est encore aggravée. Entre des ventes décevantes, des fermetures de studios, des licenciements successifs et des scandales internes, l’éditeur français fait face à une série de difficultés qui n’ont de cessé d’éroder la stabilité du groupe. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà qu’un nouveau séisme a de quoi faire craindre le pire pour l’éditeur français.

Un rapport financier repoussé in extremis

Quelques minutes seulement avant son appel prévu avec les investisseurs, Ubisoft a annoncé un report de la publication de ses résultats semestriels. Plus surprenant encore : l’entreprise a demandé la suspension immédiate de la cotation de son action sur Euronext à partir du 14 novembre, et ce jusqu’à la publication de son rapport « dans les prochains jours ». Une décision rarissime qui laisse malheureusement présager une annonce majeure ou plus probablement de nouveaux résultats en berne.

Rumeurs, hypothèses et inquiétudes grandissantes

Un tel report peut être aussi lié à un problème comptable, mais la décision de geler l’action ouvre la voie à d’autres interprétations, notamment celle d’un potentiel rachat ou d’une volonté de repasser en société privée (dans le sens américain du terme, c’est à dire hors cotation). L’idée n’est pas nouvelle : fin 2024, plusieurs sources évoquaient l’intérêt de la famille Guillemot — fondatrice de l’entreprise — pour une sortie de bourse, possiblement en collaboration avec Tencent.

Tencent a d’ailleurs renforcé ses liens avec Ubisoft cette année en soutenant la création de Vantage Studios, une nouvelle entité chapeautant Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six, trois piliers stratégiques de l’éditeur. L’annonce soudaine de la suspension du cours a en tout cas fait l’effet d’une bombe, les spéculations oscillant entre une grave crise de résultats et une décision plus « stratégique » (rachat, sortie de la cotation, etc.).

