OpenAI confirme que son premier appareil grand-public arrivera cette année

OpenAI devrait lever le voile sur son tout premier produit matériel avant la fin de l’année si l’on en croit Chris Lehane, directeur des affaires internationales du groupe. Cette déclaration, faite lors du Forum économique mondial de Davos, confirme que le calendrier évoqué en « off » ces derniers mois — autour de la rentrée 2026 — reste d’actualité, même si la firme américaine reste encore prudente sur ses annonces.

Un appareil audio intelligent dans le viseur d’Apple ?

Faute d’informations officielles, les rumeurs issues de la chaîne asiatique Smart Pikachu évoquent un appareil audio connecté positionné face aux AirPods. Le projet, baptisé en interne “Sweetpea”, serait développé par Foxconn et prendrait la forme d’écouteurs ouverts accompagnés d’un boîtier compact. L’ensemble embarquerait une puce gravée en 2 nanomètres, suggérant des capacités de traitement avancées pour l’IA embarquée.

Selon ces mêmes fuites, cet appareil pourrait inaugurer toute une gamme de produits matériels OpenAI prévue jusqu’en 2028, incluant notamment un dispositif domestique et d’autres formats plus atypiques. À ce stade, ces éléments restent toutefois non confirmés.

Jony Ive et Sam Altman promettent une expérience inédite

Les rares indices officiels proviennent donc des interventions publiques de Sam Altman et du designer Jony Ive, dont le studio a récemment rejoint OpenAI. Ces derniers évoquent un objet à la fois intuitif, sensoriel et profondément intégré à l’usage quotidien, conçu pour être utilisé sans friction ni apprentissage complexe, et bien sûr dopé à l’IA.

Si le produit tient ses promesses, OpenAI pourrait bien inaugurer une nouvelle catégorie d’appareils centrés sur l’intelligence artificielle, capables de transformer l’interaction homme-machine au-delà du smartphone et de l’ordinateur.