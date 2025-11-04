HDR10+ Advanced, la riposte au Dolby Vision 2, se dévoile : voici les nouveautés

Samsung riposte au Dolby Vision 2 avec HDR10+ Advanced, une évolution majeure du standard HDR. Cette technologie intègre six améliorations pilotées par l’intelligence artificielle et cible les écrans nouvelle génération capables d’afficher jusqu’à 5 000 cd/m² de luminosité de crête.

HDR10+ Advanced à droite, image Forbes

Une bataille technologique entre le HDR10+ et le Dolby Vision

L’annonce intervient quelques semaines après la présentation de Dolby Vision 2 lors du salon IFA de Berlin, confirmant l’intensification de la concurrence entre les formats HDR aux métadonnées dynamiques. Samsung, leader mondial des téléviseurs depuis 19 années consécutives, reste le seul fabricant majeur à refuser le Dolby Vision au profit de son propre écosystème HDR10+.

Ce positionnement s’appuie sur un modèle open source, contrairement à la licence payante exigée par Dolby. Le format HDR10+ compte actuellement 174 partenaires industriels, plus de 16 000 produits certifiés et 16 plateformes de streaming partenaires incluant Disney+ et Prime Video.

Les nouveautés du HDR10+ Advanced

Il y a essentiellement six nouveautés à retenir avec le HDR10+ Advanced. La première est HDR10+ Bright qui constitue la pierre angulaire du système avec des métadonnées statistiques enrichies exploitées par des algorithmes d’intelligence artificielle. Cette fonction optimise la luminosité, le volume colorimétrique et la précision des contrastes sur les dalles atteignant 4000 à 5 000 nits, avec une couverture complète de l’espace colorimétrique BT.2020.

En deuxième, le tone mapping local traite désormais chaque zone de l’image individuellement, maximisant la profondeur et le détail dans les ombres tout en contrôlant les hautes lumières sans créer de blooming. Cette approche zone par zone surpasse la gestion globale du HDR10+ classique.

En troisième, on retrouve le HDR10+ Genre qui exploite la reconnaissance de contenu par IA pour appliquer automatiquement des courbes de tone mapping adaptées à la typologie du programme. Les drames bénéficient ainsi d’un rendu naturel, les événements sportifs affichent des couleurs dynamiques, tandis que les programmes d’animation gagnent en vivacité chromatique.

HDR10+ Advanced à droite, image Trusted Reviews

L’Intelligent Motion Smoothing est la quatrième nouveauté. Cela transfère le contrôle de l’interpolation d’images aux créateurs de contenu eux-mêmes. Ceux-ci peuvent définir scène par scène le niveau de compensation des mouvements souhaité, en fonction du type de contenu, de l’éclairage ambiant ou des préférences utilisateur.

En cinquième nouveauté, le système intègre également un contrôle avancé des couleurs avec des métadonnées colorimétriques affinées garantissant des transitions de teintes fluides et précises entre différents niveaux de luminosité.

Enfin, la sixième nouveauté est le HDR10+ Intelligent Gaming qui propose un tone mapping temps réel pour le cloud gaming, s’ajustant dynamiquement selon les conditions d’éclairage de la pièce.

Déploiement progressif dès 2026

Samsung intégrera le HDR10+ Advanced à sa gamme de téléviseurs haut de gamme de 2026, dont la présentation est attendue au CES de Las Vegas en janvier. Prime Video d’Amazon figure parmi les premiers partenaires officiels confirmés.

La rétrocompatibilité avec les TV Samsung de 2025 reste envisagée, mais la technologie demeure en phase de développement selon les ingénieurs de la marque. Les démonstrations techniques réalisées ont montré des gains visibles en luminosité, saturation colorimétrique et fluidité des mouvements en comparaison avec le HDR10+ actuel.

Le format sera disponible sur les services de streaming, la diffusion OTT (over-the-top) et les Blu-ray 4K. Chaque fabricant annoncera individuellement le calendrier de compatibilité de ses appareils.