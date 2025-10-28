TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Breach : No Man’s Sky se met à l’heure d’Halloween avec sa dernière extension
Jeux vidéo

Breach : No Man’s Sky se met à l’heure d’Halloween avec sa dernière extension

28 Oct. 2025 • 12:45
0

Le studio britannique Hello Games continue de jouer les prolongations avec No Man’s Sky, son jeu spatial autrefois controversé devenu en quelques années l’un des plus impressionnants exemples de « renaissance » vidéoludique. La nouvelle mise à jour du jeu, baptisée Breach, arrive juste à temps pour Halloween et plonge les joueurs dans des explorations aussi intrigantes qu’inquiétantes.

À la dérive dans le vide : des épaves de vaisseaux à explorer

Suite au succès de l’extension Voyagers en août, qui introduisait la construction de vaisseaux personnalisés avec équipage, Breach enrichit encore l’expérience en ajoutant des épaves spatiales que le joueur pourra explorer de fond en comble. Ces carcasses flottant dans le vide interstellaire peuvent être fouillées pour récupérer des matériaux rares et/ou débloquer de nouvelles pièces de construction. Hello Games indique en outre avoir amélioré l’atelier de fabrication pour offrir davantage de possibilités créatives aux joueurs. Concernant les vaisseaux à construire, ces derniers pourront être encore plus massifs et avec de nouveaux éléments verticaux inspirés de l’Atlas. « De nouveaux systèmes solaires à étoiles violettes sont également disponibles, permettant aux voyageurs d’explorer des océans plus profonds, des paysages spectaculaires et des géantes gazeuses instables. »

Une expédition haletante pour les plus courageux

La mise à jour introduit également une nouvelle expédition à durée limitée (mode campagne). Les explorateurs y traverseront un univers abandonné et désolé à la recherche d’un mystérieux vaisseau fantôme. Ceux qui parviendront à percer ses secrets recevront des récompenses exclusives, dont les impressionnantes “ailes lumineuses inspirées de l’Atlas”. L’atmosphère, volontairement sombre et inquiétante, promet des sessions de jeu parfaitement adaptées à la période d’Halloween.

Alors que No Man’s Sky fêtera ses dix ans en 2026, le créateur Sean Murray évoque déjà une année « folle » pour son équipe. L’énorme succès de la technologie de construction de vaisseaux pourrait même inspirer le prochain projet du studio, Light No Fire, un très ambitieux jeu de survie en monde ouvert (toujours sans date de sortie). L’aventure « interstellaire » de Hello Games est donc loin d’être terminée.

La mise à jour Breach de No Man’s Sky est désormais disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC ainsi que sur PCVR et PSVR 2.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

NMS Worlds Part 2 Jeux vidéo

No Man’s Sky : une nouvelle extension ajoute des milliards de systèmes solaires supplémentaires !

NMS Voyagers Jeux vidéo

No Man’s Sky Voyagers : vaisseaux Corvette personnalisables, « skydiving » dans l’espace, et plus encore

Grow-a-Garden-3 Jeux vidéo

Roblox : le jeu Grow a Garden atteint les 16 millions de joueurs en simultanés !

Heretic + Hexen Jeux vidéo

Les FPS cultes Heretic et Hexen bénéficient d’un remaster surprise signé Nightdive Studios (disponible immédiatement)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Satelitte secret Chine

Une startup australienne dévoile un satellite chinois top secret avant sa désintégration dans l’atmosphère

28 Oct. 2025 • 11:20
0 Science

Après près de cinq ans passés en orbite géostationnaire, le satellite chinois Xinjishu Yanzheng-7 (XJY-7) a enfin...

intelligence artificielle

Pour le patron de Zoom, l’IA pourrait réduire la semaine de travail à trois jours

28 Oct. 2025 • 9:54
1 Hors-Sujet

La semaine de quatre jours vous semble être une utopie politique irréalisable ? Il y a au moins un grand patron de la tech américaine...

Grokipedia

Grokipedia : Elon Musk lance son encyclopédie IA concurrente de Wikipédia

28 Oct. 2025 • 9:02
1 Internet

Grokipedia, la nouvelle encyclopédie alimentée par l’intelligence artificielle Grok de xAI, société d’Elon Musk,...

Amazon Carton Logo

Amazon s’apprête à licencier des dizaines de milliers d’employés

27 Oct. 2025 • 22:22
0 Hors-Sujet

Amazon s’apprête à entamer dès demain une vague de licenciements concernant jusqu’à 30 000 employés. Cette...

X Twitter Logo

X annonce supprimer twitter.com, le nom de domaine va disparaître

27 Oct. 2025 • 20:53
2 Internet

Dans le cadre de l’abandon final du nom de domaine twitter.com le 10 novembre, X impose une action obligatoire à certains de ses...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone Air : Apple pourrait finalement ne pas avoir changé les objectifs de production

iPhone Air : Apple pourrait finalement ne pas avoir changé les objectifs de production

28 Oct. 2025 • 10:20

image de l'article Apple vante le succès d’Apple Pay et la lutte contre la fraude

Apple vante le succès d’Apple Pay et la lutte contre la fraude

28 Oct. 2025 • 9:02

image de l'article Apple gagne un procès antitrust visant l’App Store, initié en 2011

Apple gagne un procès antitrust visant l’App Store, initié en 2011

28 Oct. 2025 • 8:00

image de l'article Spotify revoit son application Apple TV avec plusieurs nouveautés

Spotify revoit son application Apple TV avec plusieurs nouveautés

27 Oct. 2025 • 20:37

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site