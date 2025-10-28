Breach : No Man’s Sky se met à l’heure d’Halloween avec sa dernière extension

Le studio britannique Hello Games continue de jouer les prolongations avec No Man’s Sky, son jeu spatial autrefois controversé devenu en quelques années l’un des plus impressionnants exemples de « renaissance » vidéoludique. La nouvelle mise à jour du jeu, baptisée Breach, arrive juste à temps pour Halloween et plonge les joueurs dans des explorations aussi intrigantes qu’inquiétantes.

À la dérive dans le vide : des épaves de vaisseaux à explorer

Suite au succès de l’extension Voyagers en août, qui introduisait la construction de vaisseaux personnalisés avec équipage, Breach enrichit encore l’expérience en ajoutant des épaves spatiales que le joueur pourra explorer de fond en comble. Ces carcasses flottant dans le vide interstellaire peuvent être fouillées pour récupérer des matériaux rares et/ou débloquer de nouvelles pièces de construction. Hello Games indique en outre avoir amélioré l’atelier de fabrication pour offrir davantage de possibilités créatives aux joueurs. Concernant les vaisseaux à construire, ces derniers pourront être encore plus massifs et avec de nouveaux éléments verticaux inspirés de l’Atlas. « De nouveaux systèmes solaires à étoiles violettes sont également disponibles, permettant aux voyageurs d’explorer des océans plus profonds, des paysages spectaculaires et des géantes gazeuses instables. »

Une expédition haletante pour les plus courageux

La mise à jour introduit également une nouvelle expédition à durée limitée (mode campagne). Les explorateurs y traverseront un univers abandonné et désolé à la recherche d’un mystérieux vaisseau fantôme. Ceux qui parviendront à percer ses secrets recevront des récompenses exclusives, dont les impressionnantes “ailes lumineuses inspirées de l’Atlas”. L’atmosphère, volontairement sombre et inquiétante, promet des sessions de jeu parfaitement adaptées à la période d’Halloween.

Alors que No Man’s Sky fêtera ses dix ans en 2026, le créateur Sean Murray évoque déjà une année « folle » pour son équipe. L’énorme succès de la technologie de construction de vaisseaux pourrait même inspirer le prochain projet du studio, Light No Fire, un très ambitieux jeu de survie en monde ouvert (toujours sans date de sortie). L’aventure « interstellaire » de Hello Games est donc loin d’être terminée.

La mise à jour Breach de No Man’s Sky est désormais disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC ainsi que sur PCVR et PSVR 2.