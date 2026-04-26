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Spider-Noir : nouvelle bande-annonce pour la série Marvel des années 30

3 min.
26 Avr. 2026 • 8:36
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La nouvelle bande-annonce de Spider-Noir montre une série Marvel plus noire et plus policière où Ben Reilly, joué par Nicolas Cage, avance comme un détective privé confronté à une disparition, à ses fantômes et à plusieurs ennemis surpuissants dans le New York des années 1930. La précédente bande-annonce avait été diffusée en février.

Spider-Noir

Un polar super-héroïque peuplé d’adversaires

Le trailer présente le personnage de Nicolas Cage comme un homme fatigué, déjà abîmé, dont la trajectoire semble autant guidée par l’enquête que par une blessure intime. Cette orientation passe par Cat Hardy (Li Jun Li) qui vient chercher Ben Reilly pour une affaire de personne disparue. La série prend ainsi la forme d’un récit noir avant d’embrayer sur sa dimension super-héroïque, avec des poursuites urbaines, des affrontements et des figures criminelles plus larges que de simples gangsters.

La bande-annonce confirme en effet que Ben Reilly ne sera pas seulement face à une intrigue de détective. On le voit se déplacer dans la ville, utiliser ses toiles contre des hommes de main et affronter plusieurs ennemis dotés de pouvoirs, dont l’Homme-sable, Megawatt et Tombstone.

Silvermane (Brendan Gleeson) apparaît lui aussi comme un personnage important du récit. Le trailer semble donc structurer la série autour d’un double mouvement : une enquête personnelle au point de départ, puis une montée en puissance vers un affrontement plus large avec plusieurs figures majeures.

Une série autonome avec une identité visuelle

Spider-Noir est un projet autonome. Le cœur de l’histoire reste centré sur Ben Reilly, détective privé chevronné mais malchanceux, forcé de se confronter à son ancienne vie après un drame personnel, alors qu’il est l’unique super-héros de sa ville.

La série élargit aussi son casting avec Lamorne Morris dans le rôle de Robbie Robertson et Karen Rodriguez dans celui de Janet. Elle sera disponible en streaming sur Amazon Prime Video le 27 mai.

L’autre élément distinctif tient à son mode de visionnage. Le public pourra choisir entre une version noir et blanc et une version en couleur.

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