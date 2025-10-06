TENDANCES
KultureGeek Geekeries et Insolite DC et Marvel relancent le duel Superman vs Spider-Man, 1/2 siècle après le dernier crossover
Geekeries et Insolite

DC et Marvel relancent le duel Superman vs Spider-Man, 1/2 siècle après le dernier crossover

6 Oct. 2025 • 9:45
C’est un petit évènement : cinquante ans après le mythique Superman vs. The Amazing Spider-Man de 1976, DC et Marvel annoncent le retour de ce crossover mythique : Superman/Spider-Man #1 paraîtra ainsi chez DC en mars 2026, suivi de Spider-Man/Superman #1 chez Marvel au mois d’avril de la même année ! Ce retour aux sources intervient peu de temps après les récents crossovers Batman/Deadpool, et ravive l’une des plus emblématiques confrontations de l’histoire des Comics.

Superman vs Spiderman

La promesse d’un récit moderne

Pour préparer le terrain, deux rééditions collector paraîtront en début d’année prochaine : une Treasury Edition* de l’édition originale de 76 le 7 janvier, puis une reprise du Marvel Treasury Edition #28 le 4 février. Jusqu’à présent, aucun nom d’équipe créative n’a encore été dévoilé, mais les rumeurs évoquent des artistes prestigieux comme Pepe Larraz ou Jim Lee. Sans surprise, les fans sont « chaud bouillant » et spéculent déjà sur la façon dont cette refonte narrative pourra rendre crédible la coexistence de Superman et Spider-Man dans un même univers (un nouveau multivers ?).

Un pari nostalgique… et ambitieux

Le rendez-vous est audacieux d’autant qu’il s’agit ici de mêler hommage et renouveau dans un contexte éditorial où les attentes de cohérence narrative sont plus fortes qu’en 1976 (enfin, pas si sûr finalement au vu des derniers Marvel). À l’époque, le scénario ne cherchait pas à expliquer comment Metropolis et New York fusionnaient – ni pourquoi Superman et Spider-Man coexistaient. Cette fois, les scénaristes devront justifier la collision de ces deux univers tout en livrant une aventure mémorable. Tout aussi risqué qu’excitant.

