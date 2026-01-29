TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Google accepte un accord amiable de 135 millions de dollars après une plainte pour collecte illégale de données Android
Business Tech

Google accepte un accord amiable de 135 millions de dollars après une plainte pour collecte illégale de données Android

2 min.
29 Jan. 2026 • 15:30
0

Google vient d’annoncer un nouvel accord à l’amiable de 135 millions de dollars pour clore une action collective engagée par des utilisateurs Android aux États-Unis. La plainte reprochait au géant de la tech d’avoir collecté des données cellulaires sans consentement explicite, y compris lorsque les applications étaient fermées ou que les paramètres de localisation étaient désactivés.

Une affaire de données collectées sans autorisation

Selon les plaignants, ces pratiques remonteraient à novembre 2017 et concerneraient des smartphones achetés auprès d’opérateurs mobiles. Les données recueillies auraient ensuite été exploitées à des fins de développement produit et de marketing. En droit américain, cette situation peut être assimilée à une forme de « conversion », c’est-à-dire l’appropriation d’un bien appartenant à autrui sans autorisation.

Android 16 Logo

L’accord, déposé devant un tribunal fédéral de San José, doit encore recevoir l’aval d’un juge. S’il est validé, chaque utilisateur concerné pourrait percevoir jusqu’à 100 dollars. Google, qui nie toute infraction, s’est néanmoins engagé à renforcer la transparence lors de la configuration initiale des smartphones Android.

Déjà le second accord de ce genre pour Google… en quelques jours

Toujours dans le cadre de ce règlement, la société prévoit d’introduire une option claire permettant de désactiver plus facilement la transmission de données mobiles. Ses conditions d’utilisation seront également mises à jour afin de mieux informer les utilisateurs sur la nature et l’usage des informations collectées. Cette affaire intervient dans un contexte sensible pour Google, la firme de Mountain View  multiplie les ajustements liés à la protection de la vie privée. Quelques jours auparavant, l’entreprise avait déjà accepté un autre accord financier portant sur des accusations de collecte audio involontaire via Google Assistant.

Si ce règlement ne constitue pas en soi une reconnaissance de faute, ce dernier souligne néanmoins la pression croissante exercée sur les grandes plateformes technologiques pour renforcer la transparence et redonner aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs données personnelles.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Logo Android Mobiles / Tablettes

Google doit verser 314,6 millions de dollars après avoir collecté des données avec Android

Google Logo Mobiles / Tablettes

Google et Epic Games ont un accord secret de 800 millions de dollars

Google Logo Loupe Internet

Google doit payer 425 millions de dollars pour violation de la vie privée d’utilisateurs

Logo Android Mobiles / Tablettes

L’Europe force Google à ouvrir Android pour l’IA et les données

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Mark Zuckerberg Lunettes Connectees Realite Augmentee Orion

Mark Zuckerberg assure que les lunettes connectées vont devenir populaires

29 Jan. 2026 • 14:10
0 Matériel

Lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du quatrième trimestre de 2025, Mark...

DJI RS 5 Gimbal

DJI RS 5 : un nouveau stabilisateur Gimbal léger et « intelligent » pour les créateurs vidéo

29 Jan. 2026 • 13:25
0 Matériel

DJI enrichit sa gamme Ronin avec le lancement du RS 5, un stabilisateur caméra conçu pour répondre aux besoins des vidéastes...

Meta Quest 3S

Meta creuse encore ses pertes dans la VR : Reality Labs a englouti 19 milliards de dollars en 2025

29 Jan. 2026 • 12:09
0 Business

La stratégie de Meta dans la réalité virtuelle continue de peser lourdement sur les finances du groupe. Selon les derniers...

stop tesla model s et model x

Tesla tourne la page des Model S et Model X : robotaxis, conduite autonome et robots Optimus au centre du plan 2026

29 Jan. 2026 • 11:58
0 Matériel

Tesla a publié ses résultats trimestriels fin janvier 2026 avec un scénario devenu familier : des chiffres légèrement...

Microsoft logo

Résultats : Microsoft dépasse les 80 milliards de CA, mais la division gaming s’écroule

29 Jan. 2026 • 10:26
0 Business

Microsoft a publié ses résultats financiers pour le trimestre clos fin décembre 2025, et le contraste est frappant entre les scores...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Problème réseau sur iPhone : Apple déploie une mise à jour opérateur pour iOS 16.7.13

Problème réseau sur iPhone : Apple déploie une mise à jour opérateur pour iOS 16.7.13

29 Jan. 2026 • 15:00

image de l'article Apple Watch et fibrillation auriculaire : une nouvelle étude confirme son efficacité après traitement

Apple Watch et fibrillation auriculaire : une nouvelle étude confirme son efficacité après traitement

29 Jan. 2026 • 14:13

image de l'article L’iPhone 16 a été le smartphone le plus vendu sur l’année 2025

L’iPhone 16 a été le smartphone le plus vendu sur l’année 2025

29 Jan. 2026 • 12:40

image de l'article Apple TV souhaite adapter le Cosmere de Brandon Sanderson

Apple TV souhaite adapter le Cosmere de Brandon Sanderson

29 Jan. 2026 • 11:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site