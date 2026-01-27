TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Google verse 68 millions de dollars pour clore une affaire d’écoute illégale via son assistant vocal
Internet

Google verse 68 millions de dollars pour clore une affaire d’écoute illégale via son assistant vocal

3 min.
27 Jan. 2026 • 13:25
0

Google vient d’accepter de payer 68 millions de dollars pour mettre un terme à une action collective l’accusant d’avoir enregistré des conversations privées à l’insu de ses utilisateurs via son assistant vocal. L’accord, conclu sans reconnaissance de faute, intervient dans un contexte de méfiance croissante du public à l’égard des technologies de reconnaissance vocale et de la protection de la vie privée.

Des activations involontaires au cœur du litige

La procédure portait principalement sur des cas dits de “fausses activations”, lorsque Google Assistant se déclenchait sans mot-clé explicite et captait des échanges personnels. Selon les plaignants, ces enregistrements auraient ensuite été exploités à des fins commerciales, notamment pour affiner le ciblage publicitaire, ou transmis à des tiers sans consentement explicite.

Google Assistant Logo

Dans le cadre de l’accord amiable, Google a rejeté toute responsabilité juridique, mais a accepté de verser l’indemnisation afin d’éviter un procès long et coûteux. L’entreprise n’a pas détaillé publiquement les mesures correctives associées à ce règlement, mais affirme régulièrement renforcer ses contrôles de confidentialité et les options de gestion des données pour les utilisateurs.

Une défiance persistante envers les assistants vocaux

Cette affaire s’inscrit dans une tendance plus large de contestation autour des technologies d’écoute connectée. Depuis plusieurs années en effet, de nombreux utilisateurs soupçonnent leurs appareils domestiques de collecter plus d’informations qu’annoncé. En 2021, Apple avait déjà accepté de payer 95 millions de dollars pour régler des accusations similaires concernant Siri.

Un contexte juridique de plus en plus strict pour les géants du numérique

Google fait par ailleurs face à une multiplication de litiges liés à la protection des données. En 2025, le groupe avait notamment conclu un accord à 1,4 milliard de dollars avec l’État du Texas pour clore deux procédures liées au non-respect présumé des lois locales sur la vie privée.

À mesure que les assistants vocaux s’imposent dans les foyers, nul doute donc que la transparence sur l’usage des données et le contrôle accordé aux utilisateurs deviendront des enjeux centraux.

SOURCETechcrunch

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Logo Android Mobiles / Tablettes

Google doit verser 314,6 millions de dollars après avoir collecté des données avec Android

Bitcoin Pieces Logo Internet

Saisie historique de 15 milliards de dollars en bitcoins par les États-Unis

Anthropic Business

Anthropic : un juge rejette l’accord à 1,5 milliard de dollars pour les livres piratés

Google Logo Internet

Google et publicité en ligne : le gouvernement américain réclame un démantèlement

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Ubisoft Logo

Ubisoft veut supprimer jusqu’à près de 5 % de ses effectifs français

27 Jan. 2026 • 14:10
0 Jeux vidéo

Ubisoft a annoncé un projet de rupture conventionnelle collective visant à supprimer jusqu’à 200 postes au sein de son...

WhatsApp Facebook Instagram

Meta prépare des abonnements premium sur Instagram, Facebook et WhatsApp

27 Jan. 2026 • 12:05
2 Internet

Meta s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la monétisation de ses plateformes sociales. Le groupe américain...

TikTok Logo

TikTok : des bugs techniques aux États-Unis conduisent à des désinstallations massives

27 Jan. 2026 • 10:40
0 Internet

La nouvelle entité américaine de TikTok traverse un démarrage compliqué. Les bugs techniques s’accumulent, à...

Claude MCP Applications Asana

L’IA Claude ajoute de nombreuses applications comme Slack, Figma et Canva

27 Jan. 2026 • 9:21
0 Internet

Anthropic vient de franchir une étape dans l’automatisation du travail en connectant directement son chatbot Claude à neuf...

Reseaux Sociaux Logos Icones

L’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans est adoptée à l’Assemblée nationale

26 Jan. 2026 • 22:35
11 Internet

Les députés français ont adopté ce lundi à l’Assemblée nationale l’article central d’une...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article The Off Weeks : Richard Gere rejoint le casting de la série évènement d’Apple TV, en plus de Jessica Chastain et Ben Stiller

The Off Weeks : Richard Gere rejoint le casting de la série évènement d’Apple TV, en plus de Jessica Chastain et Ben Stiller

27 Jan. 2026 • 13:45

image de l'article iPhone : Samsung et SK hynix exigent de fortes hausses de prix sur la mémoire LPDDR

iPhone : Samsung et SK hynix exigent de fortes hausses de prix sur la mémoire LPDDR

27 Jan. 2026 • 12:25

image de l'article Tim Cook vivement critiqué après une projection privée à la Maison-Blanche

Tim Cook vivement critiqué après une projection privée à la Maison-Blanche

27 Jan. 2026 • 11:00

image de l'article Apple met à jour iOS 12 jusqu’à iOS 18 iMessage et FaceTime sur les anciens iPhone

Apple met à jour iOS 12 jusqu’à iOS 18 iMessage et FaceTime sur les anciens iPhone

27 Jan. 2026 • 9:39

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site