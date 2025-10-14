Saisie historique de 15 milliards de dollars en bitcoins par les États-Unis

Les autorités américaines ont réalisé la plus grande saisie de l’histoire du ministère de la Justice en confisquant 127 271 bitcoins, d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars. Cette action est le fruit d’une enquête visant Chen Zhi, président du conglomérat cambodgien Prince Group, accusé d’avoir bâti un « empire tentaculaire de cyberfraude » reposant sur le travail forcé.

Un empire criminel bâti sur le travail forcé et la manipulation

Selon les procureurs fédéraux de Brooklyn cités par Bloomberg, Chen Zhi, 38 ans, est accusé de complot de fraude électronique et de blanchiment d’argent. L’enquête révèle que son groupe opérait un système de travail forcé au Cambodge pour mener des escroqueries de type « pig butchering » à grande échelle, manipulant émotionnellement des milliers de victimes aux États-Unis et dans le monde. Le procureur général adjoint John A. Eisenberg a qualifié Chen Zhi de « cerveau derrière un empire tentaculaire de cyberfraude opérant sous l’égide du Prince Group, une entreprise criminelle bâtie sur la souffrance humaine ».

Des travailleurs étrangers étaient confinés dans des « camps semblables à des prisons » et forcés de mener des escroqueries en ligne « à une échelle industrielle ». L’une des méthodes consistait à utiliser une « ferme de téléphones » avec 1 250 appareils contrôlant 76 000 comptes sur les réseaux sociaux. Les travailleurs devaient se faire passer pour des femmes en utilisant des photos de personnes « pas trop belles » afin de paraître plus crédibles, selon les résultats de l’enquête.

Une saisie record avec 15 milliards de dollars en bitcoins

La saisie des 15 milliards de dollars en bitcoins constitue le cœur de l’action judiciaire. Ces actifs étaient stockés dans des portefeuilles dont Chen Zhi possédait les clés privées et les procureurs n’ont pas précisé comment ils en ont obtenu le contrôle. Pour le procureur américain Joseph Nocella, « cette mise en examen et cette plainte en confiscation historiques envoient un message fort aux fraudeurs du monde entier : nous vous poursuivrons où que vous soyez ».

L’ampleur de la fraude est colossale. Un professeur de l’université du Texas estime que ces arnaques ont dérobé plus de 75 milliards de dollars dans le monde entre 2020 et 2024. Rien qu’en 2024, le FBI rapporte des pertes de plus de 5,8 milliards de dollars dues à la fraude aux investissements en cryptomonnaies. Un co-conspirateur de Chen Zhi se serait même vanté que l’opération rapportait plus de 30 millions de dollars par jour en 2018.

En parallèle de l’inculpation, le Trésor américain a désigné le Prince Group comme une « organisation criminelle transnationale », ce qui lui interdit toute relation commerciale avec des entités américaines. Au Royaume-Uni, les autorités ont gelé plus de 130 millions de livres sterling (149 millions d’euros) de biens immobiliers liés à l’affaire, dont 19 propriétés à Londres. Chen Zhi, né en Chine mais émigré au Cambodge, est actuellement en fuite.