Crypto : Coinbase annonce l’abandon des poursuites aux États-Unis sur ses activités

La plateforme de cryptomonnaies Coinbase annonce que la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, a accepté d’abandonner les poursuites la visant. Cette décision, bien que soumise à une validation finale, marque un tournant important pour Coinbase et pour l’ensemble de l’industrie des cryptos aux États-Unis.

Une bataille juridique avec la SEC

En juin 2023, la SEC avait assigné Coinbase en justice, l’accusant de ne pas s’être enregistrée en tant que plateforme d’échanges et intermédiaire de transactions en cryptomonnaies. Cette action faisait partie d’une série de poursuites lancées par la SEC contre d’autres grandes plateformes, telles que Binance et Kraken. Sous la direction de Gary Gensler, l’autorité boursière avait durci son approche envers l’industrie, jugée trop peu régulée et risquée.

Cependant, avec le départ anticipé de Gary Gensler lors de l’investiture de Donald Trump en janvier, un changement majeur s’est produit. Le nouveau président américain, favorable aux cryptomonnaies, a pris position contre l’ancienne régulation. Selon Coinbase, « l’abandon des poursuites serait une victoire majeure pour l’État de droit » et aussi « une confirmation claire de notre position ». Le patron de Coinbase, Brian Armstrong, a ajouté qu’il espérait une décision définitive d’ici la semaine prochaine, soulignant que cela constituerait « une victoire pour l’industrie et les 52 millions d’Américains possédant des actifs numériques ».

L’évolution du soutien politique à la crypto

Ce retournement de situation survient dans un contexte où Donald Trump, après des déclarations initiales qualifiant les cryptomonnaies d’escroquerie, a récemment montré son soutien à ce secteur. Durant sa seconde campagne présidentielle, en partie financée par l’industrie de la crypto, il a promis des politiques favorables et a même lancé sa propre monnaie numérique avant son investiture.

Les effets de ce soutien sont déjà visibles : le Bitcoin, principale cryptomonnaie, a vu sa valeur augmenter de manière significative depuis l’élection de Trump, renforçant la position des entreprises du secteur. Brian Armstrong a d’ailleurs évoqué l’arrivée de Donald Trump au pouvoir comme « l’aube d’un nouveau jour » pour les cryptomonnaies, qui avaient vécu des années de régulations strictes sous l’administration précédente.