Black Friday Week : Office 2021 Pro à 29,28€, payez une fois, utilisez-le à vie !

26 Nov. 2025 • 20:49
Le Black Friday est le rendez-vous incontournable pour réaliser des économies majeures, avec les plus fortes remises de l’année. Les catégories à surveiller de près : les outils informatiques, où vous trouverez des prix “doorbusters” sur les best-sellers de Microsoft et d’autres marques comme Ashampoo et iObit. Ne manquez pas ces tarifs rares pour mettre vos appareils à niveau grâce aux offres Black Friday de Godeal24 ! Le temps presse : hésiter aujourd’hui, c’est payer plus demain pour la même clé logicielle.

On commence avec la licence à vie d’Office 2021 Pro à 29,28 €, soit jusqu’à 220 € d’économies. Vous bénéficiez d’un accès permanent aux applications classiques et robustes—Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (version gratuite), OneNote, Publisher et Access—sans aucun abonnement. Chaque application fonctionne en local : pas besoin d’être connecté ni de vous identifier pour ouvrir un fichier. Marre de payer MS 365 chaque année ? Office 2021 Pro est l’alternative.

Godeal Blackfriday KultureGeek

Black Friday Office : plus pour moins !

Windows 11 Pro contient tout le nécessaire pour garder votre PC fluide et sécurisé. Sans vous ruiner, une clé authentique Win 11 Pro est proposée à 12,28 € via l’offre spéciale de Godeal24. Les offres Black Friday ne durent que quelques jours : si vous les manquez, il faudra attendre un an !

Vous attendiez le dernier OS ? C’est le moment !

Le combo puissant, encore plus avantageux (code promo « SGO62 »)

Lots de licences à prix Black Friday : équipez votre équipe

Besoin d’autres outils ? Godeal24 propose des clés pour l’optimisation système, la sécurité avancée, le multimédia et divers utilitaires. De quoi booster les performances, protéger votre système et fluidifier vos tâches, sans exploser le budget. Dépêchez-vous : ces offres exclusives expirent bientôt.

Outils pratiques pour PC

>>> Plus d’outils

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Avec des moyens de paiement sécurisés, une livraison instantanée par e-mail et une équipe de service client professionnelle, Godeal24 totalise plus de 3 800 avis et une note de 4,7 / 5 sur Trustpilot—une preuve de son efficacité et de son professionnalisme. Tous les logiciels vendus par Godeal24 sont 100 % authentiques et livrés en quelques secondes par e-mail. Si une clé logicielle est sur votre liste d’achats, c’est le moment : vous obtenez les licences les moins chères de l’année. Des questions à l’installation ou à l’usage ? L’assistance technique vous répond, avec un service après-vente à vie.

 

