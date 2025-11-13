TENDANCES
Promos et Bonnes Affaires

Black Friday 2025 : licence perpétuelle d’Office 2021 Pro à 30,11 € et Windows 11 Pro à 13,25 €

13 Nov. 2025 • 22:38
0

Nous sommes en novembre : place au Black Friday ! Les licences logicielles très demandées—dont MS Office et des clés d’OS à vie—bénéficient de remises allant jusqu’à 90 % pendant la vente Black Friday de Godeal24. Le prix affiché est le prix final : remises déjà appliquées, pas de piège. Il n’a jamais été aussi simple de profiter de ces offres.

La collaboration est cruciale au travail : plus d’échanges, plus de productivité. MS Office 2021 Professional améliore sensiblement le travail d’équipe grâce à des outils de co-édition en temps réel intégrés au cœur des applications. Pendant la vente Black Friday, sans abonnement récurrent, MS Office 2021 Pro est proposé à seulement 30,11 € pour une durée limitée—une offre exceptionnelle à plus de 90 % de réduction. Saisissez-la tant qu’elle est disponible !

Godeal Black Firday

Black Friday : déluge d’offres Office—payez moins, obtenez plus

Mise à niveau : cap sur Windows 11

L’ère Windows 10 touche à sa fin—il est temps de passer à Windows 11 ! Godeal24 propose Windows 11 Pro à 13,25 € et la version Home à 13,05 €. Vous préférez rester sur Windows 10 ? Windows 10 Enterprise 2021 LTSC est à 12,25 € et assure un support prolongé jusqu’en 2027.

Vous attendiez le dernier OS ? Le Black Friday, c’est maintenant

Le combo puissant, encore plus avantageux (code promo « SGO62 »)

Lots de licences en prix Black Friday : équipez votre organisation

Besoin d’outils complémentaires ? Godeal24 propose des clés pour l’optimisation système, la sécurité avancée, le multimédia et d’autres utilitaires—de quoi booster les performances, protéger votre PC et fluidifier vos tâches, sans dépasser votre budget. Ne tardez pas : ces offres exclusives expirent bientôt.

Outils pratiques pour PC

>>> Section déstockage (Tools Clearance)

Pourquoi choisir Godeal24 ?

La promesse de Godeal24 est claire : rendre les logiciels officiels plus accessibles grâce à des prix compétitifs et un processus d’achat simplifié. Godeal24 ne transige pas sur la qualité : téléchargez d’abord le logiciel sur le site officiel, puis activez-le avec votre clé—garantie d’un produit authentique. En cas de souci (peu probable), contactez immédiatement l’assistance technique gratuite. Grâce à ses prix serrés, des clés fiables et un support réactif, Godeal24 affiche une note de 4,8 / 5 sur Trustpilot.

 

