TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Une nouvelle méthode d’impression 3D de muscles artificiels… pour une nouvelle génération de robots
Science

Une nouvelle méthode d’impression 3D de muscles artificiels… pour une nouvelle génération de robots

2 min.
20 Fév. 2026 • 19:28
0

La robotique humanoïde progresse à grande vitesse, notamment grâce aux avancées dans le domaine des matériaux souples. Contrairement aux bras industriels traditionnels — précis mais rigides — les nouveaux robots cherchent à reproduire la fluidité et l’élasticité des mouvements humains. Cette approche s’inscrit dans le champ de la « soft robotics », qui privilégie des composants flexibles inspirés des muscles et des ligaments biologiques.

Plutôt que d’utiliser des engrenages et des structures métalliques, ces systèmes reposent sur des actionneurs imitant le fonctionnement musculaire. Il s’agit de structures souples intégrant des canaux pneumatiques internes : lorsqu’ils sont gonflés ou dégonflés, ils déforment le matériau environnant, générant ainsi un mouvement contrôlé.

Une fabrication simplifiée grâce à l’impression 3D

Jusqu’à présent, ces muscles artificiels étaient majoritairement produits par moulage, une méthode exigeant la fabrication de pièces séparées et de moules spécifiques pour intégrer les canaux d’air. Un processus complexe, peu flexible et coûteux.

Des chercheurs de l’Université Harvard ont récemment présenté, dans la revue Advanced Materials, une alternative prometteuse : l’impression 3D multimatière rotative. Cette technique permet de fabriquer la structure complète en une seule étape. Les canaux sont d’abord imprimés à l’aide d’un gel souple, puis recouverts d’un matériau élastique simulant un tissu musculaire. Une fois l’impression terminée, le gel est évacué, laissant des cavités prêtes à être pressurisées.

Des applications industrielles et humanoïdes en perspective

Ce procédé réduit drastiquement les étapes de production, supprime la nécessité de moules dédiés et améliore la reproductibilité. À terme, cette innovation pourrait accélérer la commercialisation de robots plus agiles, capables de manipulations fines et d’interactions plus naturelles avec leur environnement.

En facilitant la fabrication de muscles artificiels performants, cette avancée technologique pourrait transformer la conception des robots de demain, des prothèses biomimétiques aux humanoïdes nouvelle génération.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Figure 03 robot Science

Figure 03 : le robot humanoïde de nouvelle génération est prêt pour la production à grande échelle

Agile One robot Science

Robots : la Chine veut éviter la surproduction et l’éclatement d’une nouvelle bulle technologique

Robot Neo Science

Les robots Neo gagnent du QI grâce à l’IA de Redwood AI

Digit robot de livraison Science

Amazon va tester des robots de livraison alimentés par l’IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Microsoft Logo

Microsoft supprime une centaine d’emplois en France

20 Fév. 2026 • 20:15
0 Business

Microsoft a informé les représentants du personnel de son intention de fermer le Microsoft Engineering Center sur le campus de Microsoft...

AWS

La panne AWS de 13 heures… serait due à un outil d’IA interne d’Amazon !

20 Fév. 2026 • 19:58
0 Internet

Amazon Web Services (AWS) a subi en décembre dernier une panne de grande ampleur, qui aura duré pas moins de 13 heures. Selon plusieurs...

Drapeau France Tour Eiffel

Nouveau piratage du ministère des Sports : les données de 450 000 Français volées

20 Fév. 2026 • 18:50
0 Internet

Le ministère des Sports annonce un nouveau piratage entraînant une exfiltration de données portant sur 450 000 Français en lien...

pico-4-ultra

Pico Project Swan : un nouveau casque XR dévoilé à la GDC 2026

20 Fév. 2026 • 17:47
0 Matériel

Il était temps : Pico profitera de la Game Developers Conference (GDC), organisée du 9 au 13 mars 2026 à San Francisco, pour lever le...

Splinter Cell

Ubisoft : des licenciements dans le studio de Toronto; le remake de Splinter Cell toujours en développement

20 Fév. 2026 • 16:47
0 Jeux vidéo

L’année 2026 s’annonce particulièrement agitée pour Ubisoft. Après plusieurs restructurations en Europe,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple News favorisant les médias de gauche : Tim Cook se fait questionner par une sénatrice

Apple News favorisant les médias de gauche : Tim Cook se fait questionner par une sénatrice

20 Feb. 2026 • 19:40

image de l'article Le succès des iPhone 17 fait qu’Apple est le premier vendeur de smartphones en Europe

Le succès des iPhone 17 fait qu’Apple est le premier vendeur de smartphones en Europe

20 Feb. 2026 • 18:14

image de l'article Les coloris du MacBook low-cost étaient au départ prévues pour le MacBook Air de 2022

Les coloris du MacBook low-cost étaient au départ prévues pour le MacBook Air de 2022

20 Feb. 2026 • 17:02

image de l'article macOS 26.3 « confirme » les MacBook low-cost et Studio Display 2

macOS 26.3 « confirme » les MacBook low-cost et Studio Display 2

20 Feb. 2026 • 15:23

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site