Une nouvelle méthode d’impression 3D de muscles artificiels… pour une nouvelle génération de robots

La robotique humanoïde progresse à grande vitesse, notamment grâce aux avancées dans le domaine des matériaux souples. Contrairement aux bras industriels traditionnels — précis mais rigides — les nouveaux robots cherchent à reproduire la fluidité et l’élasticité des mouvements humains. Cette approche s’inscrit dans le champ de la « soft robotics », qui privilégie des composants flexibles inspirés des muscles et des ligaments biologiques.

Plutôt que d’utiliser des engrenages et des structures métalliques, ces systèmes reposent sur des actionneurs imitant le fonctionnement musculaire. Il s’agit de structures souples intégrant des canaux pneumatiques internes : lorsqu’ils sont gonflés ou dégonflés, ils déforment le matériau environnant, générant ainsi un mouvement contrôlé.

Une fabrication simplifiée grâce à l’impression 3D

Jusqu’à présent, ces muscles artificiels étaient majoritairement produits par moulage, une méthode exigeant la fabrication de pièces séparées et de moules spécifiques pour intégrer les canaux d’air. Un processus complexe, peu flexible et coûteux.

Des chercheurs de l’Université Harvard ont récemment présenté, dans la revue Advanced Materials, une alternative prometteuse : l’impression 3D multimatière rotative. Cette technique permet de fabriquer la structure complète en une seule étape. Les canaux sont d’abord imprimés à l’aide d’un gel souple, puis recouverts d’un matériau élastique simulant un tissu musculaire. Une fois l’impression terminée, le gel est évacué, laissant des cavités prêtes à être pressurisées.

Des applications industrielles et humanoïdes en perspective

Ce procédé réduit drastiquement les étapes de production, supprime la nécessité de moules dédiés et améliore la reproductibilité. À terme, cette innovation pourrait accélérer la commercialisation de robots plus agiles, capables de manipulations fines et d’interactions plus naturelles avec leur environnement.

En facilitant la fabrication de muscles artificiels performants, cette avancée technologique pourrait transformer la conception des robots de demain, des prothèses biomimétiques aux humanoïdes nouvelle génération.