KultureGeek Science Figure 03 : le robot humanoïde de nouvelle génération est prêt pour la production à grande échelle
Science

Figure 03 : le robot humanoïde de nouvelle génération est prêt pour la production à grande échelle

10 Oct. 2025 • 15:50
1

La robotique humanoïde accélère encore le pas : la startup Figure AI a levé le voile sur Figure 03, son robot humanoïde de troisième génération conçu à la fois pour le foyer et l’industrie. Cette annonce marque une étape clé dans la vision de l’entreprise puisqu’il s’agit cette fois de proposer un robot polyvalent capable de réaliser des tâches domestiques et d’apprendre au contact des êtres humains. L’autre objectif affiché avec ce modèle est de parvenir enfin au stade de la production à grande échelle.

Une profonde refonte matérielle

La refonte matérielle de Figure 03 comprend des composants « sensoriels » optimisés, avec notamment des caméras à double fréquence, latence réduite, champ de vision élargi, sans oublier des capteurs tactiles avancés ainsi qu’une caméra directement intégrés dans la paume des mains. Le système de vision du robot permet à l’IA multimodale Helix d’analyser et réagir à l’environnement avec beaucoup plus de « finesse » et de précision, même lorsque le champ de vision du robot est partiellement obstrué.

Pour évoluer dans un cadre domestique, Figure 03 est enveloppé de matériaux souples, intègre une batterie certifiée UN38.3, et se recharge sans fil via des bobines dans ses pieds. Le robot pèse aussi 9 % de moins que son prédécesseur, ce qui facilite son transport et sa maniabilité générale. Pensé pour la production de masse, le Figure 03 est fabriqué selon des procédés particulièrement efficaces, avec injection, estampage et fonte plutôt que des pièces usinées. Figure AI dispose même d’une usine dédiée pour la transition vers une chaîne à haute volumétrie, baptisée sobrement BotQ. Cette usine serait déjà capable de produire près de 12000 robots par an !

Reste encore à connaitre le niveau réel d’autonomie de ces grands gaillards mécaniques (on ne parle pas ici de leur durée de fonctionnement avant chaque regarde), et bien sûr leur tarif, qui détermineront en grande partie le succès ou l’échec de ces robots auprès d’un plus large public.

Signaler une erreur dans le texte

