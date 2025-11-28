TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Robots : la Chine veut éviter la surproduction et l’éclatement d’une nouvelle bulle technologique
Science

Robots : la Chine veut éviter la surproduction et l’éclatement d’une nouvelle bulle technologique

28 Nov. 2025 • 17:35
0

Le secteur de la robotique humanoïde chinoise connaît un essor fulgurant depuis un an, porté par un puissant soutien public et un écosystème industriel extrêmement compétitif. Plus de 150 entreprises se disputent désormais ce marché émergent, où l’intelligence artificielle joue évidemment un rôle central. Oui mais voilà, cette accélération de la production suscite aussi de très fortes inquiétudes au sommet de l’État.

Lors d’un point presse, Li Chao, la porte-parole de la Commission nationale du développement et de la réforme, a averti que « la vitesse et la formation d’une bulle sont des sujets qui exigent maîtrise et équilibre dans les industries de pointe ». Une mise en garde inhabituelle, qui souligne l’ampleur des investissements ainsi que le risque de surchauffe.

Un secteur encore immature

Malgré l’emballement médiatique, les robots humanoïdes restent en effet très peu présents dans la vie quotidienne ou professionnelle, une situation qui tranche avec le niveau actuel de la production de robots humanoïdes. Pour certains analystes , le marché du robot humanoïde en Chine a même déjà atteint le stade de la surcapacité, les projections tablant sur une production de 10 000 robots de ce type en 2026.

Agile One robot

Li Chao précise que plus de la moitié des entreprises du secteur sont des startups ou des acteurs venus d’autres industries, ce qui constituerait un facteur d’instabilité. La porte parole souligne également la nécessité d’éviter une multiplication de « produits très répétitifs » susceptibles d’étouffer l’innovation et la recherche.

Des ambitions colossales mais des usages encore anecdotiques

Un rapport du cabinet Leaderobot prévoit que la robotique humanoïde chinoise pourrait peser 82 milliards de yuans (environ 11,6 milliards de dollars) dès 2025, soit la moitié du marché mondial. Pourtant, sur le terrain, les applications réelles restent souvent expérimentales, et ce malgré l’accumulation d’exploits techniques – comme le robot d’AgiBot qui a récemment parcouru 100 km en trois jours ou bien encore les « Jeux mondiaux des humanoïdes » organisés à Pékin —. Reste encore à convaincre le grand public, et avant toute chose la classe moyenne aisée, de trouver de l’utilité à ces machines encombrantes et loin d’être encore parfaitement autonomes…

SOURCEBFMTV

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

robotic-dogs 1 Science

La Chine prépare des robots-chiens pour explorer la Lune

robot industriel Hors-Sujet

Robots industriels : la Chine écrase le secteur

Unitree robot gold medal Science

Unitree domine largement les premiers Jeux mondiaux de robots humanoïdes

robot marathonien Science

Pour la première fois, des robots humanoïdes ont participé au semi-marathon de Pékin

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Unitree G1 Basket

Un robot Unitree G1 parvient à jouer au basket… sans être dirigé à distance

28 Nov. 2025 • 19:16
0 Science

Après la boxe, la danse ou le kung-fu, place au basket !  Le robot humanoïde Unitree G1 revient sous les projecteurs grâce à...

Black Friday Promos

[Màjx2] #BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

28 Nov. 2025 • 19:15
0
Meta outil 2D - 3D VR

SAM 3D Objects : Meta dévoile un outil permettant la création d’objets 3D pour la VR à partir d’images 2D

28 Nov. 2025 • 18:03
0 Logiciels

La génération d’objets 3D à partir de simples images 2D connaît une accélération spectaculaire. Alors que...

Microsoft et Google Logos

Cloud : Google abandonne sa plainte contre Microsoft en Europe

28 Nov. 2025 • 17:08
0 Internet

Google a annoncé le retrait de sa plainte antitrust déposée l’an dernier auprès de la Commission européenne...

Steam Logo

Le patron d’Epic Games critique Steam qui signale les jeux utilisant de l’IA

28 Nov. 2025 • 16:03
1 Jeux vidéo

Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, monte au créneau contre l’étiquetage systématique de l’intelligence...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple fait un don pour la lutte contre le sida si vous payez avec Apple Pay

Apple fait un don pour la lutte contre le sida si vous payez avec Apple Pay

28 Nov. 2025 • 18:24

image de l'article Black Friday : les meilleures promos pour les produits Apple (iPhone, AirPods, Mac…)

Black Friday : les meilleures promos pour les produits Apple (iPhone, AirPods, Mac…)

28 Nov. 2025 • 17:47

image de l'article Apple choisirait Intel pour fabriquer des processeurs dès 2027

Apple choisirait Intel pour fabriquer des processeurs dès 2027

28 Nov. 2025 • 16:30

image de l'article [Màj] #BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

[Màj] #BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

28 Nov. 2025 • 15:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site