Robots : la Chine veut éviter la surproduction et l’éclatement d’une nouvelle bulle technologique

Le secteur de la robotique humanoïde chinoise connaît un essor fulgurant depuis un an, porté par un puissant soutien public et un écosystème industriel extrêmement compétitif. Plus de 150 entreprises se disputent désormais ce marché émergent, où l’intelligence artificielle joue évidemment un rôle central. Oui mais voilà, cette accélération de la production suscite aussi de très fortes inquiétudes au sommet de l’État.

Lors d’un point presse, Li Chao, la porte-parole de la Commission nationale du développement et de la réforme, a averti que « la vitesse et la formation d’une bulle sont des sujets qui exigent maîtrise et équilibre dans les industries de pointe ». Une mise en garde inhabituelle, qui souligne l’ampleur des investissements ainsi que le risque de surchauffe.

Un secteur encore immature

Malgré l’emballement médiatique, les robots humanoïdes restent en effet très peu présents dans la vie quotidienne ou professionnelle, une situation qui tranche avec le niveau actuel de la production de robots humanoïdes. Pour certains analystes , le marché du robot humanoïde en Chine a même déjà atteint le stade de la surcapacité, les projections tablant sur une production de 10 000 robots de ce type en 2026.

Li Chao précise que plus de la moitié des entreprises du secteur sont des startups ou des acteurs venus d’autres industries, ce qui constituerait un facteur d’instabilité. La porte parole souligne également la nécessité d’éviter une multiplication de « produits très répétitifs » susceptibles d’étouffer l’innovation et la recherche.

Des ambitions colossales mais des usages encore anecdotiques

Un rapport du cabinet Leaderobot prévoit que la robotique humanoïde chinoise pourrait peser 82 milliards de yuans (environ 11,6 milliards de dollars) dès 2025, soit la moitié du marché mondial. Pourtant, sur le terrain, les applications réelles restent souvent expérimentales, et ce malgré l’accumulation d’exploits techniques – comme le robot d’AgiBot qui a récemment parcouru 100 km en trois jours ou bien encore les « Jeux mondiaux des humanoïdes » organisés à Pékin —. Reste encore à convaincre le grand public, et avant toute chose la classe moyenne aisée, de trouver de l’utilité à ces machines encombrantes et loin d’être encore parfaitement autonomes…