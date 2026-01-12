TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos et Bonnes Affaires [#Soldes] Les promos High-Tech du 12 janvier
Promos et Bonnes Affaires

[#Soldes] Les promos High-Tech du 12 janvier

12 Jan. 2026 • 17:13
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Soldes

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 359€ au lieu de 409€ sur @Amazon
  • 10 € de réduction dès 59€ d’achats (sur une sélection d’articles éligibles) à sur @Amazon
  • HOT! Zendure Solarflow Hyper 2000 avec AB2000X 1920Wh + 4 panneaux solaires biface 500w à 764,82€ au lieu de 1186€ sur @Amazon
  • Lecteur Multimédia Xiaomi TV Box S 3rd Gen à 42,85€ sur @AliExpress avec le code FRWS07
  • HOT! SSD portable SanDisk – 1 To jusqu’à 800 Mo/s (Via remise au paiement) à 90,08€ sur @Amazon
  • Serveur NAS 2-baies Ugreen NASync DH2300 – RK3576 8-cœurs, 4GB LPDDR4X, 1GbE, HDMI 4K 60Hz à 178,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Montre Connectée Garmin Forerunner 255 à 160,95€ sur @AliExpress avec le code FRWS20
  • Souris sans fil Logitech MX Master 3S noire à 48,69€ sur @AliExpress avec le code WSFR07
  • Montre connectée Apple Watch SE 3 [GPS 40 mm] à 239€ au lieu de 258€ sur @Amazon
  • Chargeur USB C 30 W Baseus à 6,85€ au lieu de 9,28€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Kit de Barrettes RAM Kllisre – DDR4 32Go – 2 x 16 Go – 3200 à 137,39€ sur @AliExpress avec le code FRWS15
  • Pack Boîtier PC Cooler Master Elite 301 ARG + Kit Watercooling CPU Cooler Master MasterLiquid 240 Atmos à 99,99€ sur @Fnac
  • NAS 4 Baies TerraMaster F4-425 – Intel Celeron N5095, 4 Go RAM, LAN 2.5GbE à 343,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Portable 7″ Asus ROG Xbox Ally RC73YA-NH002W – AMD Ryzen Z2 A, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, 120Hz, IPS, Windows 11 à 499€ au lieu de 594€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil PS5 Dualsense V3 – Midnight black à 49,97€ sur @Electro Dépôt

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

  • Carte Memoire Samsung Micro SD Express – 256go pour switch 2 à 44,99€ sur @Micromania

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Noir à 1449€ au lieu de 1999€ sur @Fnac
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount
  • HOT! MacBook Air M2 16/256 Go à 749€ sur @Amazon

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 419€ sur @Cdiscount

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Compact Canon EOS R100 APS-C 24M – Vidéo 4K, Wi-FI, AutoFocus Dual Pixel à 364€ sur @Amazon
  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

  • Appareil à Gaufre Tefal Multifonctions 3 plaques Amovibles Grill SW614831 (via 10€ sur carte fidélité) à 39,99€ au lieu de 70€ sur @Carrefour
  • Lot de 24 Piles Duracell plus AAA à 12,99€ sur @Boulanger
  • Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

soldes Promos

[#Soldes] Les promos High-Tech du 7 janvier

soldes Promos

[#Soldes] Les promos High-Tech du 8 janvier

deals promos Promos

[#Soldes] Les promos high-tech du 16 juillet

deals promos Promos

[#Soldes] Les promos high-tech du 4 aout

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Insgram WhatsApp Logo

Meta veut que l’Australie annule son interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans

12 Jan. 2026 • 19:43
0 Internet

Meta annonce avoir banni près de 550 000 comptes de ses plateformes Instagram, Facebook et Threads pour se conformer à la législation...

C200 couteau à ultrason

Ce couteau à ultrasons va révolutionner la découpe en cuisine professionnelle

12 Jan. 2026 • 19:19
0 Matériel

La technologie ultrasonique, longtemps réservée à l’industrie et au secteur médical, s’invite désormais...

Netflix Warner Bros Logos

Paramount attaque Warner Bros. en justice concernant le projet de fusion avec Netflix

12 Jan. 2026 • 18:33
0 Hors-Sujet

Le secteur du streaming traverse une nouvelle zone de turbulences. Alors que Warner Bros. Discovery et Netflix avancent vers un rapprochement historique,...

RXJ0528+2838

Astronomie : une étoile morte entourée d’une onde de choc défie les lois connues de l’Univers

12 Jan. 2026 • 18:05
0 Science

L’univers n’a pas encore livré tous ses secrets : observée grâce au Very Large Telescope de l’Observatoire...

panneaux solaires

Panneau solaire tandem pérovskite-silicium : 32,6% d’efficacité et un module à 865 W, le photovoltaïque change d’échelle

12 Jan. 2026 • 17:46
0 Science

Le photovoltaïque n’en finit plus de repousser ses limites, et la fin d’année 2025 a apporté un nouveau jalon très...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Bêta 2 pour iOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3

Bêta 2 pour iOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3

12 Jan. 2026 • 19:20

image de l'article Google Chrome 150 sera l’ultime version à supporter macOS Monterey

Google Chrome 150 sera l’ultime version à supporter macOS Monterey

12 Jan. 2026 • 18:53

image de l'article L’essor de l’IA érode l’influence d’Apple sur TSMC et les puces

L’essor de l’IA érode l’influence d’Apple sur TSMC et les puces

12 Jan. 2026 • 18:34

image de l'article Google Gemini fera tourner des fonctions d’Apple Intelligence, en plus de Siri

Google Gemini fera tourner des fonctions d’Apple Intelligence, en plus de Siri

12 Jan. 2026 • 18:04

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site