Ce couteau à ultrasons va révolutionner la découpe en cuisine professionnelle

La technologie ultrasonique, longtemps réservée à l’industrie et au secteur médical, s’invite désormais dans les cuisines avec le C-200 Ultrasonic Chef’s Knife. Conçu par Seattle Ultrasonics, cet outil haut de gamme présenté lors du CES 2026 promet de transformer la préparation culinaire grâce à une approche radicalement différente de la coupe traditionnelle.
Contrairement à un couteau classique, le C-200 utilise des vibrations ultrasoniques à haute fréquence appliquées à la lame. Ces micro-oscillations réduisent drastiquement la friction entre la lame et l’aliment, permettant des découpes nettes, précises et sans écrasement. Résultat, les textures délicates, comme les poissons crus, les pâtisseries ou les fruits mûrs, conservent leur intégrité visuelle et gustative.
Ce couteau high tech est aussi certifié IP65 (résistance aux éclaboussures), dispose d’une batterie amovible 1100 mAh et peut se recharger avec le port USB-C ou à distance grâce à sa petite borne dédiée.
Destiné avant tout aux professionnels, ce couteau s’adresse aux chefs, traiteurs et laboratoires culinaires recherchant une constance parfaite dans leurs préparations. La technologie ultrasonique facilite également le travail sur les aliments collants ou fibreux, souvent difficiles à trancher proprement avec des lames traditionnelles.
Le design du C-200 met l’accent sur l’ergonomie et la sécurité, avec une prise en main stable et un contrôle précis de la coupe, de quoi réduire l’effort physique tout en augmentant la qualité et la régularité des découpes, et ce même lors d’un usage intensif.
Le C-200 Ultrasonic Chef’s Knife peut être précommandé sur le site du fabricant au prix de 329 euros. Les livraisons devraient démarrer au mois de mars.
