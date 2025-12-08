TENDANCES
Ballie : Samsung reporte une nouvelle fois le lancement de son petit robot domestique
Matériel et Accessoires

Ballie : Samsung reporte une nouvelle fois le lancement de son petit robot domestique

8 Déc. 2025 • 17:29
Présenté pour la première fois au CES 2020, Ballie, le petit robot domestique sphérique de Samsung, devait incarner le futur de l’assistance intelligente à domicile. Après bien des incertitudes, le lancement de Ballie avait finalement été annoncé pour l’été 2025 aux États-Unis et en Corée du Sud, sans que cette annonce ne soit suivie d’effet. A force d’accumuler les reports, le projet baigne désormais dans le flou, et ce n’est pas la dernière déclaration du géant sud-coréen qui pourra rassurer.

Un assistant IA ambitieux mais encore loin d’être fini

Au fil des années, Ballie a profondément évolué. Initialement présenté comme un simple robot compagnon, il a progressivement intégré des fonctions plus avancées : gestion de la maison connectée, projection vidéo sur le sol, appels vidéo et interactions propulsées par l’IA Gemini de Google. Samsung le positionne désormais comme un véritable assistant mobile capable de piloter l’ensemble de l’écosystème domestique.

Ballie robot

Tout cela est bien beau sur le papier, mais la firme Samsung reconnaît désormais que la technologie n’est pas encore prête. Dans une déclaration laconique, l’entreprise assure poursuivre l’optimisation du produit afin d’offrir une expérience réellement aboutie aux utilisateurs…et ne donne toujours aucune fenêtre de lancement.

Un projet enlisé dans les délais

Ballie n’est t-il donc destiné qu’à servir de prototype futuriste pour les salons d’électronique ? Le robot a déjà été présenté plusieurs fois au CES, mais rien ne semble indiquer que Samsung en fait une réelle priorité commerciale. Le géant de l’électronique axe avant tout ses efforts sur les smartphones pliables, les casques XR et bien sûr l’IA.

