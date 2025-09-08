Nintendo gagne son procès contre un vendeur de Switch piratées, qui doit payer 2 millions de dollars

Nintendo a remporté une nouvelle victoire judiciaire contre un moddeur de consoles, Ryan Daly, qui devra payer 2 millions de dollars pour avoir vendu des Switch modifiées et des appareils facilitant le piratage. Ce verdict illustre la détermination de Nintendo à protéger ses intérêts contre les activités illégales.

Une bataille juridique sans avocat

En juillet 2024, Nintendo avait accusé Ryan Daly, gérant de Modded Hardware, de commercialiser des consoles Switch modifiées, des jeux piratés et des appareils comme le MIG Switch, qui permettent de contourner les protections anti-piratage. Malgré un avertissement préalable de Nintendo lui demandant de cesser ses activités, Ryan Daly a persisté. En octobre 2024, il a choisi de se défendre seul, sans avocat, tout en niant les accusations et en justifiant ses autres actions.

Près d’un an plus tard, le tribunal a tranché en faveur de Nintendo. Le jugement ordonne à Ryan Daly de verser 2 millions de dollars en dommages et intérêts et lui impose une injonction permanente l’interdisant de s’engager dans des activités facilitant le piratage. Les documents judiciaires confirment que le moddeur a continué à se représenter seul, une décision qui n’a pas joué en sa faveur.

Une lutte continue contre le piratage

Le tribunal a établi que les activités de Modded Hardware, dirigées par Ryan Daly, ont causé à Nintendo of America un « préjudice significatif et irréparable ». Les consoles modifiées et les puces vendues ont permis la création, la distribution et l’utilisation de copies pirates des jeux Nintendo « à une échelle massive ». Cette affaire s’inscrit dans une série de démarches judiciaires entreprises par Nintendo pour protéger ses droits d’auteur.

Ce n’est pas la première fois que Nintendo fait plier des acteurs du piratage. En 2022, Gary Bowser, employé d’une entreprise vendant des dispositifs anti-piratage, a été condamné à payer 14,5 millions de dollars et à purger une peine de prison, une dette qu’il dit devoir rembourser pour le reste de sa vie. En mars 2024, Nintendo a également poursuivi les créateurs de l’émulateur Yuzu, un litige rapidement réglé par un accord de 2,4 millions de dollars.

Ces victoires judiciaires renforcent la réputation de Nintendo comme un acteur intransigeant face au piratage. Le cas de Ryan Daly, qui a ignoré les avertissements et s’est défendu seul, sert d’exemple dissuasif pour ceux qui envisageraient de défier la firme japonaise.