TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Nintendo gagne son procès contre un vendeur de Switch piratées, qui doit payer 2 millions de dollars
Jeux vidéo

Nintendo gagne son procès contre un vendeur de Switch piratées, qui doit payer 2 millions de dollars

8 Sep. 2025 • 20:12
0

Nintendo a remporté une nouvelle victoire judiciaire contre un moddeur de consoles, Ryan Daly, qui devra payer 2 millions de dollars pour avoir vendu des Switch modifiées et des appareils facilitant le piratage. Ce verdict illustre la détermination de Nintendo à protéger ses intérêts contre les activités illégales.

Nintendo Switch 2 Joy-Con Magnetique

Une bataille juridique sans avocat

En juillet 2024, Nintendo avait accusé Ryan Daly, gérant de Modded Hardware, de commercialiser des consoles Switch modifiées, des jeux piratés et des appareils comme le MIG Switch, qui permettent de contourner les protections anti-piratage. Malgré un avertissement préalable de Nintendo lui demandant de cesser ses activités, Ryan Daly a persisté. En octobre 2024, il a choisi de se défendre seul, sans avocat, tout en niant les accusations et en justifiant ses autres actions.

Près d’un an plus tard, le tribunal a tranché en faveur de Nintendo. Le jugement ordonne à Ryan Daly de verser 2 millions de dollars en dommages et intérêts et lui impose une injonction permanente l’interdisant de s’engager dans des activités facilitant le piratage. Les documents judiciaires confirment que le moddeur a continué à se représenter seul, une décision qui n’a pas joué en sa faveur.

Une lutte continue contre le piratage

Le tribunal a établi que les activités de Modded Hardware, dirigées par Ryan Daly, ont causé à Nintendo of America un « préjudice significatif et irréparable ». Les consoles modifiées et les puces vendues ont permis la création, la distribution et l’utilisation de copies pirates des jeux Nintendo « à une échelle massive ». Cette affaire s’inscrit dans une série de démarches judiciaires entreprises par Nintendo pour protéger ses droits d’auteur.

Ce n’est pas la première fois que Nintendo fait plier des acteurs du piratage. En 2022, Gary Bowser, employé d’une entreprise vendant des dispositifs anti-piratage, a été condamné à payer 14,5 millions de dollars et à purger une peine de prison, une dette qu’il dit devoir rembourser pour le reste de sa vie. En mars 2024, Nintendo a également poursuivi les créateurs de l’émulateur Yuzu, un litige rapidement réglé par un accord de 2,4 millions de dollars.

Ces victoires judiciaires renforcent la réputation de Nintendo comme un acteur intransigeant face au piratage. Le cas de Ryan Daly, qui a ignoré les avertissements et s’est défendu seul, sert d’exemple dissuasif pour ceux qui envisageraient de défier la firme japonaise.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Switch OLED 2021 Prise en Main 2 Jeux vidéo

La Nintendo Switch reçoit une grosse mise à jour liée à la Switch 2

Nintendo Switch 2 Joy-Con TV Officiel Jeux vidéo

Nintendo dit poursuivre le support de la Switch après la sortie de la Switch 2

Nintendo Switch 2 Joy-Con Magnetique Matériel

La Nintendo Switch 2 s’est écoulée à près de 6 millions d’exemplaires depuis le mois de juin (et c’est un record)

Hacker Internet

Cyberattaque : les données de millions d’élèves et d’enseignants britanniques ont été piratées

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Recherche Google Logo

Google admet que « le Web ouvert est déjà en déclin rapide »

8 Sep. 2025 • 22:44
0 Internet

Le Web ouvert, tel qu’on le connaît depuis des années, traverse une période difficile. Alors que Google a longtemps...

Google Gemini

Gemini : Google dévoile les limites d’usage de son IA

8 Sep. 2025 • 19:11
0 Internet

Google apporte enfin de la transparence sur les limites d’utilisation de son modèle d’intelligence artificielle Gemini. Il n’y a...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 8 septembre

8 Sep. 2025 • 17:40
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Starlink satellite

SpaceX lâche 17 milliards de dollars pour l’achat de fréquences destinées à l’internet mobile par satellite (via Starlink)

8 Sep. 2025 • 17:33
0 Internet

SpaceX a conclu un accord majeur avec EchoStar pour acquérir la bande de fréquence 50 MHz de spectre sans fil ainsi que des licences de...

Cellule Souche

Une étude montre que dans l’espace, les cellules souches humaines vieillissent bien plus vite que sur Terre

8 Sep. 2025 • 16:40
3 Science

Une nouvelle étude menée par l’Institut Sanford Stem Cell Institute de l’Université de Californie à San Diego...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 17 Air : l’absence du tiroir pour carte SIM rend la sortie incertaine selon les pays

iPhone 17 Air : l’absence du tiroir pour carte SIM rend la sortie incertaine selon les pays

8 Sep. 2025 • 20:58

image de l'article L’iPhone 17 Pro Max serait plus épais pour accueillir sa batterie record

L’iPhone 17 Pro Max serait plus épais pour accueillir sa batterie record

8 Sep. 2025 • 20:41

image de l'article iPad Pro M5 présenté à la keynote des iPhone 17 ? Un (petit) indice le suggère

iPad Pro M5 présenté à la keynote des iPhone 17 ? Un (petit) indice le suggère

8 Sep. 2025 • 20:28

image de l'article Une arnaque exploite les invitations du calendrier d’iCloud (phishing)

Une arnaque exploite les invitations du calendrier d’iCloud (phishing)

8 Sep. 2025 • 19:56

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site