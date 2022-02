Hack Nintendo Switch : Gary Bowser écope de plus de 3 ans de prison

Le hacker Gary Bowser de l’équipe Team Xecuter a écopé de plus de 3 ans (40 mois) de prison pour le hack de la Switch avec SX OS. Le département de la Justice aux États-Unis détaille la peine.

De la prison pour Bowser à cause du hack de la Switch

Gary Bowser et sa Team Xecuter vendaient SX OS, un outil qui permettait de hacker la Switch afin, notamment, de jouer gratuitement à n’importe quel jeu. Comme on peut s’en douter, c’était tout sauf légal et Nintendo a tout fait pour arrêter ce marché.

Il faut savoir que la Team Xecuter n’était pas à son premier coup d’essai. En effet, l’équipe a déjà été responsable du hack de plusieurs consoles, dont la NES Classic Edition, la PlayStation Classic et la Xbox.

Le rôle de Gary Bowser était « d’administrer les sites Web qui communiquaient avec les clients et proposaient des appareils à la vente », selon le département de la Justice. Le Canadien de 52 ans a plaidé coupable à deux accusations de crime en octobre 2021, et le communiqué du département de la Justice d’aujourd’hui fait savoir que dans le cadre de son accord de plaidoyer, Bowser a accepté de payer 4,5 millions de dollars de restitution à la branche américaine de Nintendo.

Le même nom que le méchant des jeux Mario !

La condamnation est la dernière étape dans ce qui a été une saga. Gary Bowser a été arrêté en République dominicaine en septembre 2020 et a été expulsé vers les États-Unis. Il est en détention fédérale depuis son arrestation. En décembre, il a accepté de payer 10 millions de dollars pour régler un procès intenté contre lui par Nintendo.

Il n’était pas seul dans cette affaire. Max Louarn, un Français de 49 ans qui vient d’Avignon et Yuanning Chen, un Chinois de 36 ans qui vient de Shenzhen, sont tous deux inculpés dans l’acte d’accusation. Aucun des deux n’est actuellement en détention fédérale.

On notera au passage que le nom de famille Bowser peut faire sourire. Le hacker a le même nom que le principal antagoniste de l’univers des jeux Mario. De plus, le patron de la branche américain de Nintendo s’appelle… Doug Bowser. Ça ne s’invente pas !