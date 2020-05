Switch crackée : Nintendo s’attaque aux revendeurs qui proposent SX OS de Team Xecuter

La Switch de Nintendo est (relativement) simple à hacker pour jouer gratuitement aux jeux sans payer. Cela s’explique par une faille au niveau du bootrom de la console (qui est corrigée sur les modèles vendus depuis juillet 2018). Il existe des solutions pour hacker sa console, dont un qui a pour nom SX OS créé par Team Xecuter. Nintendo veut y mettre un terme.

Team Xecuter propose son dongle SX Pro et des licences de SX OS à des revendeurs, au lieu de faire la vente directement. Nintendo a justement porté plainte contre des revendeurs pour qu’ils arrêtent immédiatement la vente. La première plainte vise Tom Dilts Jr, qui contrôle le site UberChips. La seconde plainte s’attarde à différentes personnes contrôlant plusieurs sites.

Dans ses plaintes, Nintendo présente SX OS comme un « un système d’exploitation non autorisé (…) avec les outils de piratage qui l’accompagnent ». Ce n’est pas tout à fait exact pour le coup puisque SX OS et les autres permettent d’avoir un accès complet à Horizon, le système d’exploitation de la Switch développé par Nintendo. C’est cet accès qui permet de réaliser des tâches non autorisées normalement, comme l’installation de jeux téléchargés sur Internet.

Nintendo vise tout particulièrement SX OS parce que le système de Team Xecuter est une solution clé en main. De plus, Team Xecuter a déjà dévoilé une nouvelle solution pour les nouvelles Switch, dont la Switch Lite, et les premières commandes arriveront bientôt. Nintendo veut éviter que tout le monde pirate la Switch, d’où les plaintes et une demande pour fermer les sites.