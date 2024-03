Émulateur Switch : Yuzu va verser 2,4 millions de dollars à Nintendo en dommages-intérêts

Un accord a été trouvé quelques jours à peine après la plainte de Nintendo contre l’émulateur Yuzu. Ce dernier a accepté de payer 2,4 millions de dollars pour régler l’affaire et ainsi éviter le procès.

La fin pour l’émulateur Yuzu

Yuzu est un émulateur sur Windows, Linux et Android qui permet de jouer aux jeux de la Nintendo Switch, le tout gratuitement. Cela n’a naturellement pas plu à Nintendo, d’où l’attaque initiale en justice.

Aujourd’hui, les deux parties ont convenu d’un règlement monétaire et d’une injonction permanente. Dans le cadre du jugement, Tropic Haze a reçu une injonction permanente l’empêchant de proposer ou de commercialiser Yuzu ou une partie de son code source à l’avenir. Ses membres ont également pour interdiction de créer à l’avenir tout logiciel permettant de contourner la protection technique de Nintendo, et Tropic Haze doit renoncer à tous les domaines de sites Web et à toutes les informations relatives à son émulateur.

En d’autres termes, l’équipe de Yuzu ne peut plus proposer l’émulateur pour Switch tel qu’il existe aujourd’hui. Cela va donc naturellement avoir un impact notable sur le monde de l’émulation. Pour le moment, Ryujinx, un autre important émulateur pour Switch, n’est pas attaqué par Nintendo.

Le cas de Zelda

La semaine dernière, Nintendo affirmait que Yuzu exécutait du code qui déjoue ses mesures de sécurité, y compris le déchiffrement à l’aide d’une copie obtenue illégalement de prod.keys. Il s’agit d’un fichier essentiel pour, entre autres, jouer aux jeux Switch sur émulateur. « En d’autres termes, sans le déchiffrement par Yuzu du chiffrement de Nintendo, des copies non autorisées de jeux ne pourraient pas être jouées sur des PC ou des appareils Android », indiquait Nintendo.

La société évoquait notamment un jeu, qui n’est autre que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Selon les données, il y a eu plus d’un million de téléchargements pour la copie pirate qui a circulé.

À l’arrivée, l’équipe de Yuzu a préféré payer 2,4 millions de dollars à Nintendo et arrêter son activité pour éviter un procès qui pourrait lui coûter bien plus en cas de défaite.