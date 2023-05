Zelda Tears of the Kingdom est déjà disponible en téléchargement illégal, attention aux spoilers

La date de sortie officielle pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est le 12 mai, mais le jeu est déjà disponible en téléchargement illégal sur Internet. En effet, une copie a fait son apparition sur quelques sites.

Il s’agit d’un fichier XCI de 16 Go, ce qui signifie qu’une personne a fait la copie d’une cartouche de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Les personnes avec une Switch hackée peuvent alors l’installer et jouer dès maintenant.

Selon nos constatations, le fichier pèse 16,33 Go, a pour identifiant (Title ID) 0100F2C0115B6000 et comprend plusieurs langues : français (France), français (Canada), anglais (États-Unis), anglais (Royaume-Uni), japonais, allemand, espagnol (Espagne), espagnol (Amérique latine), italien, néerlandais, portugais, russe, coréen, chinois (traditionnel) et chinois (simplifié).

Le fait que le jeu soit disponible en téléchargement illégal 11 jours avant sa sortie est moyennement une surprise. En effet, il s’agit du titre le plus attendu sur Switch en 2023, et même le jeu plus attendu tous supports confondus pour certains joueurs. Autant dire que l’attente est importante et certains ont tout fait pour essayer d’avoir le nouveau Zelda en avance. L’origine de la fuite n’est pas dévoilée.

Report 📰🚨: The Cartridge and Inside of case have been posted for The Legend of Zelda Tears of the Kingdom on Mercari. #ZeldaTearsOfTheKingdom pic.twitter.com/2mqbAfN4jY — Pory (@pory_leeks) May 1, 2023

Bien évidemment, vous allez devoir faire très attention aux éventuels spoilers qui vont être publiés sur Internet. Il y a déjà des fuites, avec des vidéos et des captures d’écran.