Zelda Tears of the Kingdom : la suite de Breath of the Wild dévoile sa date de sortie

La suite de Breath of the Wild a désormais un titre, il s’agit de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Le jeu sortira sur Switch le 12 mai 2023, comme ce fut annoncé lors du Nintendo Direct.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom vous emmènera dans les cieux et dans un monde étendu qui va au-delà, explique Nintendo. Attendez-vous à ce que l’immense aventure de Link reprenne avec ce nouvel opus.

Une vidéo montrant le gameplay du jeu a également été proposée. Elle n’est pas bien longue, mais a permis de voir des éléments du jeu qui n’étaient pas présents dans le premier opus et qui n’avaient pas été dévoilés avec les premières vidéos de présentation.

Nintendo n’en dit pas plus pour l’instant, il faudra attendre les prochains mois pour avoir d’autres vidéos et plus détails. Mais au moins, nous avons désormais le nom de la suite du nouveau jeu Zelda sur Switch, ainsi qu’une date de sortie. Nintendo a attendu la toute fin de son Nintendo Direct pour évoquer le titre, attendu par beaucoup de joueurs dans le monde.

Vient alors une question : aura-t-on le droit à une Switch Pro avec The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ? Nintendo n’a rien dit à ce sujet pour le moment. Patience donc.