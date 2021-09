Switch Pro : Nintendo nie fournir des dev kits pour des jeux 4K

Nintendo a réagi à une rumeur annonçant que les studios auraient reçu des kits de développement (dev kits) pour une Switch Pro, permettant de développer des jeux en 4K. Le groupe l’assure : ce n’est pas vrai.

Bloomberg annonce que 11 studios auraient reçu des kits de développement pour préparer des jeux en 4K pour la fameuse Switch Pro. Cela inclurait aussi bien des gros studios que des studios de taille intermédiaire. À ce moment, Nintendo avait indiqué à la publication que son article était inexact, sans pour autant préciser quels étaient les éléments qui n’étaient pas justes.

Quelques heures plus tard, le compte Twitter de Nintendo pour les relations avec les investisseurs a publié deux tweets pour démentir cette histoire de Switch Pro avec des jeux en 4K.

We also want to restate that, as we announced in July, we have no plans for any new model other than Nintendo Switch – OLED Model, which will launch on October 8, 2021. (2/2)

