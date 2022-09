Un Nintendo Direct prévu demain pour dévoiler les jeux Switch de cet hiver

Un Nintendo Direct aura lieu demain, le 13 septembre, à 16 heures pour se consacrer aux jeux qui verront le jour cet hiver sur Switch. Il y aura également d’autres annonces pour des jeux prévus plus tard.

Rendez-vous demain pour la présentation de jeux Switch

Le Nintendo Direct du 13 septembre aura une durée de 40 minutes, ce qui est assez conséquent et suggère la présentation de nombreux jeux. On peut se douter que plusieurs d’entre eux seront déjà connus. Bayonetta 3 pourrait faire partie de la présentation, tout comme Pokémon Écarlate et Violet, et Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Dans le même temps, on peut s’attendre à des surprises.

Rendez-vous demain à 16:00 pour un Nintendo Direct d'environ 40 minutes centré principalement sur les jeux Nintendo Switch à venir cet hiver. Suivez-le ici 🎥 : https://t.co/hamwToYq8u pic.twitter.com/dGXsqS0Qpp — Nintendo France (@NintendoFrance) September 12, 2022

Bien sûr, beaucoup de joueurs attendent la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Nintendo a déjà dit que la sortie interviendra en 2023, sans plus de détail à ce sujet. Peut-on s’attendre à un créneau un peu plus précis avec le rendez-vous de demain (et potentiellement des images du gameplay) ? Sans surprise, le groupe ne communique rien pour le moment, il faudra attendre son Direct pour le découvrir.

Pas de diffusion en direct au Royaume-Uni

Le Nintendo Direct pourra être suivi sur la chaîne YouTube de Nintendo France. Petit point à noter : Nintendo annonce ne pas proposer l’évènement en temps réel au Royaume-Uni en tant hommage à la reine Elizabeth II. Les Britanniques pourront retrouver une version à la demande dès 16 heures chez eux (soit 17 heures en France). Mais dans le même temps, rien n’empêchera les Britanniques qui le souhaitent de regarder le Direct depuis la chaîne YouTube de Nintendo Amérique, sans attendre le replay.