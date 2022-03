Zelda Breath of the Wild 2 est reporté à 2023

La date de sortie de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild change, ce sera finalement pour le printemps 2023. Eiji Aonuma, le producteur des jeux Zelda, a annoncé la nouvelle aujourd’hui dans une vidéo.

Date de sortie en 2023 pour Zelda Breath of the Wild 2

« Nous avions précédemment annoncé que nous comptions sortir le jeu en 2022. Cependant, nous avons décidé d’étendre le temps de développement du jeu et de porter sa date de sortie au printemps 2023 », annonce Eiji Aonuma concernant The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Il profite de cette occasion pour présenter ses excuses à toutes les personnes qui espéreraient y jouer en 2022.

Nous avons ensuite le droit à des images du jeu avec Link. L’aventure ne se déroulera pas seulement sur les terres du premier jeu, qui a vu le jour en 2017, mais aussi dans les cieux. Le producteur promet aux joueurs qu’ils feront de nouvelles rencontres pendant leur aventure et auront le droit à de nouveaux éléments de gameplay.

Pour rappel, Nintendo a officialisé travaillé sur le nouveau Zelda lors de l’E3 2019. Nous avons ensuite eu le droit à une courte vidéo lors de l’E3 2021. Mais depuis, c’était silence radio. Nous sommes maintenant informés que la date de sortie évolue et qu’il faudra patienter un peu plus longtemps.

On notera au passage qu’il n’y a toujours pas de titre officiel. Nintendo continue de parler de « la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ».