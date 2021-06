[E3 2021] Zelda Breath of the Wild 2 sortira en 2022 et se dévoile un peu plus

Nintendo a profité de son Nintendo Direct de l’E3 2021 pour dévoiler un peu plus la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nous avons également eu le droit à une date de sortie : ce sera pour 2022 sur Switch.

Nintendo a présenté une bande-annonce montrant Link en train d’explorer une toute nouvelle région d’Hyrule que l’on ne voyait pas dans le jeu original : les cieux d’Hyrule. La vidéo montre également de nouvelles armes et capacités pour le héros, notamment le pouvoir de traverser les objets.

Malheureusement, la vidéo de présentation de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild n’est pas très longue. Il faudra donc se contenter de cela pour l’instant.

La suite du jeu a été annoncée pour la première fois à l’E3 2019. À l’époque, Nintendo a simplement désigné le jeu Switch comme la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et a proposé un teaser mettant en scène Link et Zelda explorant d’anciennes ruines souterraines. Bien que courte, la vidéo était remplie d’indices qui pointaient vers des points d’intrigue et des mystères potentiels.

Les fans de Link, Zelda et tout le reste vont donc devoir attendre 2022 pour y jouer. Et qui sait, peut-être que la Switch Pro sera enfin disponible d’ici là. Des rumeurs avaient évoqué une annonce avant l’E3 2021, mais Nintendo n’a rien communiqué.