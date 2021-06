Nintendo Direct le 15 juin pour l’E3 2021 : 40 minutes de jeux Switch

Nintendo annonce la tenue d’un Nintendo Direct pour le 15 juin prochain à 18 heures (heure française). Ce sera à l’occasion de l’E3 2021. L’évènement en ligne aura une durée de 40 minutes et sera « dédié exclusivement aux jeux Nintendo Switch à paraître principalement en 2021 », indique le groupe.

Ce Nintendo Direct du 15 juin pourrait bien être l’occasion de découvrir les premiers jeux optimisés pour la Switch Pro. Cette console plus puissante fait beaucoup parler d’elle depuis quelques temps. En réalité, de nombreux indices suggèrent que la présentation se fera demain. Même Boulanger affiche la console dans sa base de données interne avec un prix de 399 euros.

Bien évidemment, ceux qui ont une Switch ou Switch Lite n’ont rien à craindre : ils auront toujours le droit à de nouveaux jeux. On peut d’ailleurs se demander quels seront les titres qui vont être annoncés le 15 juin. Beaucoup attendent notamment la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Le 15/06, Nintendo organisera des présentations entièrement virtuelles pour l'#E32021. Rendez-vous à 18:00 pour un nouveau #NintendoDirect d'environ 40 minutes dédié exclusivement aux jeux Nintendo Switch à paraître principalement en 2021. pic.twitter.com/WtgqJhjILL — Nintendo France (@NintendoFrance) June 2, 2021

À noter que Nintendo annonce que son Direct sera suivi d’un Treehouse: Live de trois heures. Il « plongera en profondeur dans le gameplay d’une sélection de titres sur Nintendo Switch ».