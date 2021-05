La Nintendo Switch Pro serait disponible à la rentrée avec un écran OLED

Nintendo a beau faire le dos rond, l’annonce ne devrait plus tarder. Plusieurs sources concordantes affirment en effet que l’éditeur et fabricant japonais serait sur le point d’officialiser la Nintendo Switch Pro, une console hybride équipée d’un écran OLED 7 pouces et d’une carte graphique Nvidia bien plus puissante que le GPU mobile de l’actuelle Switch. La carte graphique de la Switch Pro serait notamment capable de supporter la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) et afficherait en 4K via le dock. L’annonce de la nouvelle console devrait intervenir avant le début de l’E3 virtuel, soit un peu avant le 12 juin prochain.

Mieux encore, un certain Steven V. Abramson, patron d’OLED Universal Display Corporation, confirme que la console commencera à être fabriquée dans le courant du mois de juillet et qu’une commercialisation est prévue entre septembre et octobre ! Nintendo prévoirait déjà d’augmenter les cadences de production en vue de la forte demande, ce qui est tout de même assez culotté en pleine pénurie de composants. Enfin, Bloomberg croit savoir que le prix de l’engin avoisinerait les 300 dollars.