La Nintendo Switch Pro apparaît à 399€ chez Boulanger

La présentation de la Nintendo Switch Pro devrait intervenir cette semaine et son prix semble être de 399 euros. La nouvelle console apparaît déjà dans la base de données de l’enseigne Boulanger. Il n’est cependant pas possible de la voir sur le site ou de la commander à cet instant.

Les deux photos ci-dessous montrent un listing interne de Boulanger et d’une Nintendo Switch Pro avec la référence 0001165502, accompagnée par un prix de 399 euros. Il n’y a pas d’image de la console pour l’instant, mais sa présence dans la base de données d’une importante enseigne suggère fortement que les commandes vont être rapidement lancées.

À ce sujet, le compte Twitter Centro Leaks a affirmé cette nuit avoir vu un listing de la Switch Pro chez un important commerçant qui doit être actif sur son site à compter du 4 juin à minuit. Le commerçant semble être la branche canadienne de Walmart.

We have received and verified a screenshot from a big retailer’s internal system that shows a new Switch hardware-related listing will go live on June 4 (around midnight).

That’s all we have for now, there’s no other data / attributes in the listing right now. pic.twitter.com/fhEzNVORNn

