Yuzu : Nintendo poursuit l’émulateur Switch et évoque le piratage

Nintendo a décidé de s’attaquer aux créateurs de Yuzu, un émulateur de Switch qui est disponible sur Windows, Linux et Android. Il permet de jouer aux jeux de la console. Pour Nintendo, cette pratique est tout sauf légale, avec le groupe faisant un lien avec le piratage.

Nintendo vs Yuzu

La plainte vise Tropic Haze, la société qui développe l’émulateur Yuzu. Nintendo fait également spécifiquement référence à une personne ayant pour nom Bunnei, qui dirige le développement.

Yuzu est un émulateur gratuit qui a fait ses débuts en 2018, quelques mois après le lancement de la Nintendo Switch. Ce sont les mêmes personnes qui ont créé Citra, un émulateur de Nintendo 3DS. Les émulateurs ne sont pas nécessairement illégaux, mais le piratage de jeux l’est. Nintendo estime dans sa plainte qu’il n’y a aucun moyen d’utiliser Yuzu en toute légalité.

Les joueurs doivent d’abord configurer Yuzu, puis lancer le jeu. Celui-ci se télécharge illégalement sur différents sites. Les personnes qui ont une Switch hackée peuvent également faire une copie de leurs propres jeux pour ensuite les transférer sur leur PC et jouer avec l’émulateur.

Nintendo fait valoir que Yuzu exécute du code qui déjoue ses mesures de sécurité, y compris le déchiffrement à l’aide d’une copie obtenue illégalement de prod.keys. Il s’agit d’un fichier essentiel pour, entre autres, jouer aux jeux Switch sur émulateur.

« En d’autres termes, sans le déchiffrement par Yuzu du chiffrement de Nintendo, des copies non autorisées de jeux ne pourraient pas être jouées sur des PC ou des appareils Android », écrit Nintendo dans le procès.

1 million de téléchargements illégaux pour Zelda

Il y a un jeu en particulier que Nintendo met en avant. Il s’agit de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Une copie pirate a fuité près de deux semaines avant la date de sortie officielle et plusieurs personnes l’ont téléchargée, que ce soit pour y jouer sur leur Switch hackée ou sur émulateur.

Nintendo affirme qu’il y a eu plus d’un million de téléchargements pour cette copie pirate. Le groupe assure par ailleurs que plus de 20% des liens de téléchargement dirigeaient les utilisateurs vers Yuzu. Il est bon de noter que Yuzu ne fournit pas de liens pour télécharger illégalement les jeux Switch. Mais Nintendo affirme que la plupart des sites pirates renvoient leurs visiteurs vers cet émulateur.

À l’arrivée, Nintendo demande au tribunal de mettre un terme à l’émulateur Yuzu et de lui accorder des dommages-intérêts.