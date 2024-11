Livebox en 2025 : Orange proposera du Wi-Fi 7 et prplOS, un nouveau système d’exploitation

Orange a dévoilé ce qui se passera en 2025 avec la Livebox et cela inclura notamment l’ajout du Wi-Fi 7, ainsi qu’un nouveau système d’exploitation qui a pour nom prplOS (prpl se prononce purple).

PrplOS est un système open source développé en collaboration avec la Fondation prpl et plusieurs grands opérateurs internationaux, tels que Verizon, AT&T, BT et Bell. Contrairement aux systèmes monolithiques utilisés jusque-là, prplOS ouvre la voie à un écosystème plus flexible et évolutif. Orange explique que ce changement permettra de rendre les box plus modulables, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de personnaliser leur expérience via un large éventail de services et d’applications.

L’une des grandes nouveautés de prplOS est la possibilité d’ajouter des applications directement sur la box. Par exemple, les utilisateurs pourront installer des filtres de sécurité pour restreindre l’accès à certains contenus ou gérer les horaires de connexion pour les enfants. Ce système permettra également de prioriser la bande passante pour des usages spécifiques tels que le streaming en 4K, les jeux en ligne ou la visioconférence, tout en offrant un contrôle sur la consommation d’énergie de l’appareil.

Des tests ont lieu en ce moment avec la Livebox 7 Essential. Cela concerne la Roumanie avant un déploiement dans d’autres pays européens en 2025. Orange devrait également lancer des modèles plus haut de gamme compatibles avec le Wi-Fi 7 et prplOS. Le Wi-Fi 7 est déjà disponible chez Free avec la Freebox Ultra. La norme sera également bientôt disponible chez Bouygues Telecom avec la nouvelle Bbox.